鍾小平改口競選小物「企業主付錢」 黃帝穎：凸顯傅崐萁3大法律問題

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/02/15 11:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨北市議員鍾小平13日爆料，立法院黨團總召傅崐萁於選舉期間，提供1萬份修容組給藍營候選人們，且「沒有收錢」，但鍾小平14日卻改口「是企業主付錢」。對此，律師黃帝穎表示，鍾小平改口反而凸顯傅崐萁三大法律問題，恐怕將面臨檢調的追查。

黃帝穎在臉書PO文表示，鍾小平改口反而凸顯傅崐萁三大法律問題，面臨檢調追查，第一為，鍾小平出示收據，凸顯傅崐萁競選小物從未證明金流，鍾小平拿出收據改口說是企業主購買競選小物，是否為傅崐萁「臨訟置辯」，已有疑慮，尤其收據有案發後補開的操作空間，只有匯款等金融往來紀錄，才能證明時間序，因此，傅崐萁協助近四十名國民黨候選人競選小物，如果確實是候選人購買，均需查明選前匯款紀錄，才能釐清金流。

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黃帝穎指出，收據凸顯競選小物價值待查，收受傅崐萁小物的近四十名藍委面臨政治獻金法檢驗，政治獻金法規定，候選人收受金錢以外之動產、不相當對價之給付或其他具經濟價值之利益，應依申報時之時價折算，收據凸顯競選小物價值待查，國民黨立委擬參選人，如收受傅崐萁非相當對價或無償的競選小物，依法應自行按收受捐贈時之「市場價值」折算金額申報，否則違反政治獻金法。

黃帝穎續指，傅崐萁協助競選小物的背後資金來源及戰天下的進出貨紀錄、成本、帳冊金流，均應查明，鍾小平收據，凸顯戰天下進貨進出貨紀錄、成本及帳冊金流均應查明，傅崐萁協助的競選小物，背後資金來源為何？與有無中國關聯？

黃帝穎直言，依據「政治獻金法」規定，候選人不得收受中國相關政治獻金及資源，且「反滲透法」規定，「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，捐贈政治獻金」，違者處五年以下徒刑。

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