王鴻薇不認刪消防預算 黑熊學院貼提案打臉：有簽名白紙黑字

台中新光三越氣爆釀成重大傷亡讓外界震驚，國民黨立委王鴻薇也因先前刪減消防署「韌性國家醫療整備計畫」預算引發爭議，針對她質疑預算涉及「圖利黑熊學院」，黑熊學院也發文打臉王鴻薇。（資料照）

2025/02/15 11:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中新光三越氣爆釀成重大傷亡讓外界震驚，國民黨立委王鴻薇也因先前刪減消防署「韌性國家醫療整備計畫」預算引發爭議，針對她質疑預算涉及「圖利黑熊學院」，黑熊學院也發文打臉王鴻薇，強調「黑熊學院」從未加入計劃、遑論拿預算？同時也貼出總預算提案表，質疑提案刪除消防預算，以及把警消人員拖進政治鬥爭都是王鴻薇。

「黑熊學院」在臉書粉專發文指出，中國國民黨立委王鴻薇刪除消防預算被罵爆才稱「要撤案」，找不到台階下就直接謊稱消防署計畫包含黑熊學院。對此「黑熊學院」反擊「中國國民黨立委王鴻薇造謠成性，不拖別人下水不罷休。我們從未加入這項計劃，遑論拿預算？」

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「黑熊學院」指出，「很遺憾還是有人惡意抹黑，包括民眾黨張啟楷。堂堂立委隨口說謊，整黨都爛到根，丟臉至極」。

「黑熊學院」也提出5點打臉王鴻薇，包含「提案單寫得清清楚楚：『令人疑慮是否為戰爭做準備，刪除一億元』。王鴻薇的簽名白紙黑字」、「被罵爆後造謠薇就拿我們當理由，開記者會要消防署『保證不會給黑熊學院』。我們從頭到尾就沒在這個計劃中，我們要頭盔幹嘛？拿人民納稅錢還耍官威兼造謠，不罷免你罷誰？」、「造謠薇把提案改為『主決議』，但目前進度是『不知道有沒有附加條件』」、「目前為止沒人搞得清楚預算到底刪了多少」、「回到源頭。誰是那個提案人？王鴻薇。是誰提案說要刪除消防預算一億元？王鴻薇。是誰把警消人員拖進政治鬥爭？王鴻薇」。

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「黑熊學院」強調，「大家都知道警消人員非常辛苦，我們不可能與他們爭奪資源」，並指「事實擺在眼前，沒有的事情就是沒有。造謠的人請拿出我們拿預算的證據。再說一次：我們沒有加入這個計劃，也反對用任何原因刪除警消預算」。

「黑熊學院」在臉書粉專發文指出，中國國民黨立委王鴻薇刪除消防預算被罵爆才稱「要撤案」，並指「很遺憾還是有人惡意抹黑，包括民眾黨張啟楷。堂堂立委隨口說謊，整黨都爛到根，丟臉至極」。（圖擷自臉書）

「黑熊學院」也貼出預算提案表打臉王鴻薇，質疑提案刪除消防預算，以及把警消人員拖進政治鬥爭都是王鴻薇。（圖擷自臉書）

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