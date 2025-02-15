藍白立委接連陷入爭議 吳靜怡：國會並非「指甲剪、壯世代」利益交換的平台

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/02/15 09:40

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨與民眾黨立委近日接連陷入爭議，立法院國民黨團總召傅崐萁先前曾透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物、民眾黨籍立委吳春城的「壯世代」爭議連環爆、立委李彥秀美國房產爭議等，對此媒體人吳靜怡表示，國會的運作應以公共利益為優先，而非成為政黨用「指甲剪、壯世代」利益交換的平台，若藍白無法在這場誠信考驗中作出有效回應，相信，將影響中間選民對其支持，永遠都當在野黨。

吳靜怡在臉書PO文表示，從吳春城「壯世代」法案與家族上億標案問題、李彥秀的上億美國豪宅、豪車、信託爭議，到傅崐萁涉及戰天下與數十萬支指甲剪競選物資爭議，這些事件反映出藍白兩黨在財產申報、政治獻金運用及政策利益衝突上的誠信危機，原來不是只有一間木可，而是有很多木可。

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吳靜怡指出，國民黨與民眾黨近期主導的國會運作中，透過預算凍結、削減政府資源的方式，宣稱強化監督行政部門，然而此舉卻與自身的政治財務問題形成對比。在國會內部刻意削減民生與基礎建設預算的同時，媒體揭露，國民黨總召傅崐萁相關的「戰天下」公司卻向40幾位國民黨、無黨籍立委選舉期間提供數十萬支指甲剪、帽子、環保袋等競選物資，背後的資金流向、供應鏈來源、運輸方式均未公開說明，形成高度的不透明性。這種預算削減與競選資源不對等的情況，導致外界質疑立法院是否已經從「監督機關」轉變為「利益分配中心」，原來用「指甲剪、帽子、環保袋」就能操控了全台灣的行政預算，實在荒謬！

吳靜怡續指，李彥秀被揭露在美國擁有房產，卻未在財產申報中完整揭露，引發社會對其誠信的質疑，此外，傅崐萁的「戰天下」公司所提供的競選物資，是否涉及政治獻金規避機制，都需要檢調、國安局、內政部進一步調查，吳春城在推動「壯世代」法案的同時，被揭露其名下相關組織曾註冊「壯世代」商標，且家族企業在過去十年間承攬政府標案金額高達11億元。雖然他已公開表示放棄商標權並承諾不再讓家族企業參與中央政府標案，但此事件已引發對民眾黨「超越藍綠」形象的嚴重損害，選民開始質疑該黨是否真能維持清廉政治的承諾。

吳靜怡分析，國民黨公務人員財產與政治獻金透明度的雙重標準，民眾黨政策推動與利益衝突的邊界模糊，雙雙都陷入政治危機，國會的運作應以公共利益為優先，而非成為政黨用「指甲剪、壯世代」利益交換的平台。誠信比政治操作更重要！若藍白無法在這場誠信考驗中作出有效回應，相信，將影響中間選民對其支持，永遠都當在野黨。

吳靜怡直言，傅崐萁像是披著藍皮的狼，黃國昌像是整天嫌壺黑的鍋，打造「權力濫用、利益輸送、雙重標準」民主國家最爛的立法院！

國民黨立委李彥秀。（資料照）

民眾黨立委吳春城。（資料照）

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

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