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    邀曹興誠與徐巧芯辯論 矢板明夫：情緒性隔空喊話難讓選民看到大罷免本質

    日本資深媒體人矢板明夫。（IPST提供）

    日本資深媒體人矢板明夫。（IPST提供）

    2025/02/15 09:21

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免行動如火如荼進行中，許多熱心店家也投入作為收取連署書站點，前聯電董事長曹興誠擔任罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，兩人多次隔空交火，對此日本資深媒體人矢板明夫表示，雙方情緒性的隔空喊話，很難讓選民看到這次大罷免的本質。他決定為雙方提供一個面對面辯論的平台。請曹興誠、徐巧芯二位，在公開的場合，把各自的主張做一個完整的論述，為選民提供是否要參與這場大罷免的判斷材料。

    矢板明夫在臉書PO文表示，近日，曹興誠在臉書上連發數篇文章，強調「這次大罷免不成功就等著被中共吞併，請大家務必站出來」。對此，徐巧芯回應說「70%的民意認為惡罷、亂罷才是禍國」，昨天又召開記者會主張「大罷免的12億費用應該由曹興誠個人支付」，鑒於雙方情緒性的隔空喊話，很難讓選民看到這次大罷免的本質。今天，「由我擔任執行長的印太戰略智庫，決定為雙方提供一個面對面辯論的平台。請曹興誠、徐巧芯二位，在公開的場合，把各自的主張做一個完整的論述。同時，也就對方的主張提出質疑和反駁」。

    矢板明夫指出，曹董可以對徐巧芯委員在過去一年任期中的表現提出具體的批評、闡述罷免的正當性與必要性。徐委員也可以做出完整的回應，提出自己的主張訴求選民們的支持，今天下午遇到曹興誠董事長，向他提出了這個想法，他欣然同意參加辯論。希望徐巧芯委員也能夠參加。辯論會希望可以在2月下旬或3月上旬舉辦，具體時間和地點可以由徐委員指定。

    矢板明夫直言，辯論場地等相關費用，由印太戰略智庫提供。為了公平起見，雙方各推薦一個主持人，由兩人共同主持。現場邀請雙方的支持者旁聽。辯論全過程向媒體和自媒體開放，衷心希望能夠透過這場辯論，為選民提供是否要參與這場大罷免的判斷材料。也希望有助於讓台灣的民主更加理性客觀。

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