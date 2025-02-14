台中都發局稽查百貨賣場 2業者防火缺失開罰6-30萬

台中市府稽查百貨業者美食街瓦斯管線等安全問題。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/14 23:35

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越爆炸事件釀重大死傷，台中市都發局今突襲稽查4家百貨及量販店有聚集使用瓦斯的美食街，查出2業者有包括廚房防火門損壞、出菜口未設防火門扇及防火性能不符規定等，將分別依建築法開罰6至30萬，並限期30天內改善完成，屆期未改善可連續處罰。

台中新光三越爆炸釀國內百貨最嚴重公安事故，為防範類似事件再發生，台中市政府今宣布即日起，針對轄內39家大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，今日下午突襲稽查2家百貨及2家量販店，台中市都發局長李正偉指出，其中有17家百貨公司及22家大型商場、量販店，結合消防、勞檢及欣中瓦斯公司合稽查，稽查重點鎖定集中使用瓦斯的美食街調查，將清查瓦斯管線與之前申請圖資是否相符，以了解是否有違法改裝影響安全，另了解賣場防火區劃及逃生設備等，預計兩週內完成，盼藉此讓業者更加強注意相關公安措施，若查出違反規定依法裁罰。

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下午出動突襲稽查後，查獲2業者有不合格項目，包括廚房防火門損壞、出菜口未設防火門扇，及防火性能不符規定等，違規事項將依建築法規定處以6萬元以上30萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續；另也查獲零星缺失，包括部分管線腐蝕及未使用的開關後軟管未拆除封塞等，已於現場告知場所業者即刻改善。

都發局表示，後續35家大型百貨商場及大型量販店，預計將於2月21日前辦理完成聯合稽查，並將針對今日稽查結果不合格事項加強檢查，以維護市民安全。

台中市府稽查百貨業者美食街瓦斯管線等安全問題。（記者蘇孟娟攝）

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