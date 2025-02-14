刪2億變「一毛沒刪」？王鴻薇消防預算案遭打臉 網轟：造謠歷史豐富

王鴻薇因「韌性國家醫療整備計畫」預算案遭到網友批評。（記者劉宛琳攝）

2025/02/14 23:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委王鴻薇近日因消防署「韌性國家醫療整備計畫」預算爭議再度引發討論。雖然王鴻薇強調自己「一毛錢都沒刪」，但根據流出的立法院提案文件，她當初確實曾提案以「是否為未來戰爭災害做準備，造成社會疑慮」為由，刪減該計畫2億元（兩案），隨後又改口質疑該預算涉及機密，懷疑「圖利黑熊學院」，最後在消防署澄清後撤案。此事引發網友熱議，批評她前後說法不一，「造謠歷史豐富」。

根據貼文內容，該筆預算涉及消防人員特殊救護訓練、外傷訓練人體模型購置及消防機關救護人員防護裝備補助，然而，文件顯示王鴻薇當初提案砍掉的金額高達1億元，而該項目實際編列的特種搜救業務預算僅約130萬，讓原PO質疑，「這提案如何通過？」更狠酸，「不撤回連立法院都送不出去。」

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此外，王鴻薇後續稱該計畫「是機密」，質疑與黑熊學院有關聯，但事實上，該計畫為跨部會合作，包括衛福部、內政部消防署、國防部軍醫局，並且「黑熊學院」並未列入補助名單。原PO對此嘲諷，「熊出沒怎麼了？會壯士die嗎？」、「這樣是不是要把內政部、台大醫院、紅十字會都排除？」

該貼文底下也吸引網友留言討論，有人指出，「那份計畫不是機密，只是限閱（業務相關）」、「瑤薇向來如此，愛不愛聽隨你便」、「王鴻薇跟柯文哲一樣，一開口就是準備要造謠。」。此外，原PO也補充，「補充造謠記錄，至少今年的我查證了」並附上一張王鴻薇過去造謠爭議整理圖，其中包含多起經查證後不實的發言，讓網友批評她「造謠歷史實在豐富」，造成此案雖已撤回，但相關討論仍在網路上持續延燒。

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