桃市罷免藍委「2階意向調查」開放線上登記

2/15下午4點到晚上9點，「壢拔滷蛋－罷免魯明哲」團隊在台灣燈會雙展區4地，收取2階意向調查。（取自「壢拔滷蛋－罷免魯明哲」臉書社團）

2025/02/14 23:13

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市「光復桃園，六區全罷」聯合罷免團隊，2月3日到中央選舉委員會送逾2.4萬份連署書後，聯合罷免團隊發起人之一的陳曉煒表示，這週一已開放2階意向調查線上登記（https://reurl.cc/WAmoQ9），不受實體據點限制，2階起跑的第一時間，填寫人就能收到連署通知。

陳曉煒說，未來第2階段連署起跑，僅60天可以作業，盼在一階的經驗之下，繼續大力宣傳既有站點，增加民眾知道可到哪連署的印象，同時募集更多志工在就近的連署站點協助，因應未來連署人潮。

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陳曉煒表示，這週六、日填寫二階意向調查，可至蘆竹區的南崁多加教會，第一、四選區，含桃園、龜山、蘆竹、中壢、大溪、龍潭、觀音區八固定站點，下週一開放填寫。

此外，罷免第三選區立委魯明哲「壢拔滷蛋－罷免魯明哲」團隊，明天下午4點到晚上9點，在台灣燈會雙展區4地可填2階意向調查，該區行動發言人Dora說，原規劃燈會期間天天晚上收取，考量天候因素而稍作調整，詳情可至團隊臉書社團（https://www.facebook.com/groups/1269141314379095?locale=zh_TW）查詢。

罷免第五選區立委呂玉玲的龍潭連署固定站，明、後天中午12點至晚上7點可填；龍潭區五福街上的「DO Tea 作茶人家」手搖飲店也協助收取2階意向，陳曉煒說，作茶人家手搖飲店屬罷免團隊的「幸福收發站」，店家老闆提供地點讓志工常駐，也擺桌椅讓民眾填寫連署書。

罷免第二選區立委涂權吉「全力一擊．罷免涂權吉」團隊，明天起至2月20日在楊梅區、中壢區將連開4固定連署站。

聯合罷免團隊連署最新時間地點資訊，可上網（https://pse.is/75s3vm），或加入「桃汰立委 罷免OUT」罷免團隊LINE官方帳號查詢。

2/15下午4點到晚上9點，「壢拔滷蛋－罷免魯明哲」團隊在台灣燈會雙展區4地，收取2階意向調查。（取自「壢拔滷蛋－罷免魯明哲」臉書社團）

「全力一擊．罷免涂權吉」團隊明天起至2月20日，在楊梅區、中壢區將連開4固定連署站。 （「全力一擊．罷免涂權吉」團隊提供）

桃園市龍潭區五福街上的「DO Tea 作茶人家」手搖飲店，也協助收取2階意向調查。（記者黃政嘉攝）

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