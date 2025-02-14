台中新光三越氣爆 市府啟動專案協助求償

台中新光三越氣爆，台中市政府啟動專案協助民眾求償。（記者蘇孟娟攝）

2025/02/14 22:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越爆炸釀重大死傷，台中市長盧秀燕今指示成立3大專案行動，對於民眾事發時急於逃生，來不及拿取已購物品，將協助向新光三越求償。新光三越也公布「新光三越台中店意外事件受害人專線0800-008-011」，每日10：00至18：00由專人受理，提供必要的支援與協助。

台中市長盧秀燕今指示成立3大專案行動，除針對全市大型百貨商場及量販店全面展開公安稽查；另因現場不少逃出者驚魂未定，請台中市衛生局開設心理諮詢關懷服務窗口，提供受害者心理諮詢關懷，另也有民眾反映事發當時急於逃生，未及拿取已購物品，也責成法制局成立法律服務專案，協助受害者向新光三越求償。

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衛生局長曾梓展指出，台中有6處心理衛生中心及30處衛生所可以提供心理諮商，原本即提供民眾一年可接受4次免費諮商服務，配合這次重大事故創傷，將提供經歷事件民眾不限次數諮商服務，後績會進一步公布相關資訊。

此外，盧秀燕說，事故後雖然新光三越公司正進行撫卹補償事宜，但市府接獲許多民眾反映補償未盡理想，例如針對死亡部分提供100萬元、受傷提供10萬元，但這次有人受重傷，10萬慰問金後績醫療是否足夠等，補償應該也要有所區別，另有民眾購物未及拿取物品就逃生等，已責成法制局、勞工局共同成立專案，協助受害者向新光三越進行法律求償。

法制局長李善植指出，會協助受傷民眾求償、消費糾紛及百貨員工被強迫休假等勞資糾紛，均會協助處理。

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