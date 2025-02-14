見證世台客聯總會長交接 鄭麗君：客委會預算遭不合理刪凍

行政院副院長鄭麗君（中）出席「世界客家聯合總會第13屆、第14屆客家總會長交接典禮」，與僑委會委員長徐佳青（左起）、客委會主委古秀妃、第14屆總會長邱榮光、第13屆總會長鍾振乾合影。（記者塗建榮攝）

2025/02/14 21:43

〔記者楊綿傑／台北報導〕世界台灣客家聯合總會今天舉辦新卸任總會長交接典禮，行政院副院長鄭麗君在會中細數政府在客語復振、客家音樂文學推廣、客庄產業發展、長者及青年照顧支持等各種面向將持續著力，但也提及客委會預算遭到立法院不合理刪減及凍結，將影響長照及語言相關政策推動。

交接典禮在鄭麗君、客委會主委古秀妃見證下，由世界台灣客家聯合總會第十三屆會長鍾振乾，交棒給世界台灣客家聯合總會第十四屆會長邱榮光。

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鄭麗君提到，政府非常重視客家政策，在國家希望工程的國政藍圖中，有多項的客家政策，首先要全力支持客語的傳承跟復振，會在客家基本法的基礎之上持續推動國家語言整體發展方案，321億預算中客家有81億，這是行政院的承諾，會持續支持客委會的客語深植計畫，甚至自己也想去報名客語初級班。

此外，還要持續支持推動客家文化，包括打造客家飲食文化成為國際品牌；推廣客家流行音樂，支持有客家元素的交響樂到國際巡演，帶動多元的藝文的創作；也將台灣文學開發成影視的IP，期待有更多像茶金這樣的好作品，透過結合國際平台能讓客家的好故事、作品，走到世界上，希望客家文化能夠在世界上成為台灣文化重要的識別，也讓客家文化成為世界文化的一部分。

同時，也要支持客庄產業的發展、將伯公照顧納入長照3.0持續支持照顧長者，尤其更要支持客家青年的發展，支持青年的創業，支持青年的公共參與，包括客委會將成立客家青年諮詢委員會，以及教育部最近也提出青年百億海外圓夢計畫，歡迎客家年輕人多多運用圓夢。

不過鄭麗君話鋒一轉提到，現在面對了困難，因為預算在立法院不合理的被刪減跟凍結，客委會被刪減1.9億預算、凍結4.1億預算。如一般事務預算被刪減10％，影響到伯公照顧站對長輩的照顧；宣傳費用刪減60％，影響客語認證等。但是卓院長認為推動福國利民政策，不改變初心，所以率領團隊全力跟立法院來溝通，希望能夠改變這個被大幅刪減凍結預算的困境。

行政院副院長鄭麗君出席「世界客家聯合總會第13屆、第14屆客家總會長交接典禮」。（記者塗建榮攝）

世界客家聯合總會長交接，客委會主委古秀妃（中）監交，與第13屆總會長鍾振乾（左）、第14屆總會長邱榮光（右）台上合影。（記者塗建榮攝）

「世界客家聯合總會第13屆、第14屆客家總會長交接典禮」貴賓合影。（記者塗建榮攝）

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