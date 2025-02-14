鍾小平改稱小物「企業主付錢」非政治獻金 林亮君搬法條：別再胡扯

民進黨北市議員林亮君。（資料照）

2025/02/14 21:51

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨北市議員鍾小平13日爆料，立法院黨團總召傅崐萁於選舉期間，提供1萬份修容組給藍營候選人們，且「沒有收錢」，但鍾小平今（14日）卻改口「是企業主付錢」。對此，民進黨北市議員林亮君就抓包，「那也算是政治獻金啊！為何沒申報？」

政治評論員溫朗東今日前往台北地檢署告發，傅崐萁與修容組廠商「戰天下」負責人蘇意舜，涉犯反滲透法，認為小物發放與中資有關，而傅崐萁現在的立院總召位子，如果是透過大量發放競選小物收買而來，也有妨害投票的問題。

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然而，鍾小平隨即開記者會，秀出一張28萬7300元的發票，發票開立時間為112年12月26日；品名是美甲盒套裝；數量有1萬個，並改稱當初的修容組，是由一位企業主朋友所支付，還強調「這不能算政治獻金，因為在選舉時期沒發，發票上面也是寫鍾小平，沒有寫擬參選人。」

但林亮君就於Threads上直言，「朋友付的錢？那也算是政治獻金啊！為何沒申報？」林亮君解釋，依照政治獻金法，非選舉期不得收受政治獻金，且選舉期之捐贈，無論是現金或物資均須申報。

林亮君表示，不論是有人送的，或是朋友幫忙付錢的，「鍾小平都應該要申報為物資捐贈。」同時，這些修容組，是在選舉期發送，還是選後才發送，都不重要，「只要捐贈日期是在競選過程就要申報，沒有任何理由不申報。」並痛批，「全民已經被柯文哲訓練得相當熟悉政治獻金法了，不要再胡扯啦。」

鍾小平出示美甲盒發票。（記者蔡思培攝）

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