黃國昌指總預算三讀才協商史無前例！行政院：12項窒礙難行豈有前例？

立委黃國昌指為了三讀總預算協商是史無前例，行政院（圖）希望黃國昌能正視問題。（資料照）

2025/02/14 20:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對立法院18日舉行朝野協商，並邀行政院列席，對此，行政院發言人李慧芝表示感謝。不過，對於民眾黨立法委員黃國昌，指稱為了三讀總預算協商是史無前例，對此李慧芝表示，希望黃國昌也能正視問題，主計總處已提出總預算12項窒礙難行之處，也是「豈有前例」的12例。

李慧芝指出，從10日賴清德總統邀請五院院長會商以來，行政院卓榮泰院長就積極與立法院韓國瑜院長聯繫溝通，希望能討論會中提到的總預算案問題，卓、韓兩位院長於13日會商後也有同樣想法，在總預算案送出立法院前舉行朝野協商，以找到妥適解方，因為總預算案遭大幅刪減凍結，勢必將導致包括行政院、監察院及許多部會施政窒礙難行。

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李慧芝表示，目前行政與立法兩院正在為了總預算案尋求解方，不過，黃國昌指稱為了三讀總預算協商是史無前例，希望黃國昌也能正視問題，今年總預算案遭到的大幅刪減凍結也是史無前例，尤其主計總處昨提出立法院就今年總預算案的宣讀內容，有12項窒礙難行之處，也是「豈有前例」的12例。

李慧芝重申，總預算案審議情形，導致這「史無前例」的12項窒礙難行之處，行政院希望立法院能透過朝野黨團協商，共同商討解決之道，也希望所有立委能理性直面問題，才能讓國家能夠持續穩健向前。

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