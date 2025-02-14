收罷免連署書疑遭查水表 北市店家怒嗆奧步沒在怕

即便被惡意檢舉，雁域文化中心仍堅持擺出連署書，並於門口張貼罷免文宣。（記者甘孟霖攝）

2025/02/14 19:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕全台大罷免行動如火如荼進行中，許多熱心店家也投入作為收取連署書站點，不過近期台北市立委第七選區（松山、信義）有多家店家遭到查水表，不明人士密集向台北市政府多個局處檢舉，讓店家不堪其擾。業者批評這樣惡意檢舉施壓的行為根本是奧步，也表達不會退縮，反而更堅定罷免決心。

民進黨台北市議員許淑華也批評，面對罷免應該直接面對民意，不認同這樣施壓小市民的行為。

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記者實際走訪遭檢舉店家，業者如常營業，也持續收取連署書，未見因被檢舉而收手，遭檢舉店家之一的三橋號書局賴老闆表示，決定協助收取連署書就預想到會被不同立場的人士惡意檢舉，對於各單位稽查的公務員都予以尊重，也不會因為被檢舉就打退堂鼓。他認為這應該不是一般民眾檢舉，也批評這種手段骯髒又擾民，小人動作讓人相當反感，這跟共產國家有何不同？

另家收取連署書的雁域文化中心老闆林靖雁說，近日陸續有單位來進行衛生、消防安檢等稽查，這些當然都是必須注意的地方；不過，他們遭檢舉的項目之一是「廢棄食用油處理不當」，但店家提供的餐點只有飲料，根本沒有使用油，顯然遭到惡意檢舉。此外，因該店位於廣慈社宅，日前也因在門口張貼罷免文宣，受到房東台北市都市發展局的關切，建議拿掉。他認為，目前台灣已經在危機關頭，他們有必要挺身而出，會堅定做該做的事情，持續收取連署書；不過他也坦言會擔心持續被找麻煩。

第七選區罷免團體「剷除黑芯」表示，店家日前被稽查當下有立刻向團體回報，團體也派人到場了解，他們理解公務人員平常的辛苦，除例行稽查外還要分神來對特定店家稽查，期望政治力不要增加一線官員的工作量。

許淑華說，日前有接獲店家陳情，經過她側面了解，檢舉人一次向許多單位投訴，這不像是不熟悉政府運作的一般民眾的操作，顯然是有人在背後惡意檢舉、騷擾，由於情節幾乎都很輕微，連市府官員也認為可能是惡意檢舉。

她說，店家敢公開掛出罷免旗幟，本就不害怕施壓，這樣惡意檢舉的行為並不會影響民眾罷免的決心，面對公民行動應該予以尊重，而非透過這類查水表，讓罷團心生恐懼的方式來威脅，她認為這相當卑劣，也讓官員們疲於奔命，呼籲公開對話，不希望有心人士用任何方式來模糊焦點，她也會協助市民來伸張正義。

三橋號書局賴老闆表示，不會因為被檢舉就打退堂鼓。（記者甘孟霖攝）

即便被惡意檢舉，雁域文化中心仍堅持擺出連署書，並於門口張貼罷免文宣。（記者甘孟霖攝）

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