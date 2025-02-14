4中國海警船分2路來亂 金門快艇事件1週年來狂侵擾57次

農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控緊盯、併航驅離。（金門海巡隊提供）

2025/02/14 20:21

〔記者吳正庭／金門報導〕「0214金門事件（中國快艇越界金門海域翻覆案）」1週年，海洋委員會海巡署金馬澎分署今天下午金門南方海域偵獲4艘中國海警船，自料羅東南及烈嶼南面2處同時闖入我國水域，海巡調度線上巡防艇監控應對、併航驅離，中國海警船2小時後駛離限制水域。

金馬澎分署指出，元宵節剛過，第十二巡防區下午2點多偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，海巡立即調度線上巡防艇前推至限制水域，展開線上監控應對。

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大約3點多，中國海警「14521」 、「14605」、「14608」 及「14602」4艘船，兵分2路，自金門料羅東南及烈嶼南面同時闖入我國水域，隨後採2艘2組編隊方式航行；海巡署隨即以預置4艘巡防艇，近迫拒止海警船深入我方禁止水域，透過無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程蒐證、併航驅離，中國海警船於下午5點多遭驅離出金門限制水域。

海巡署說，這是農曆春節後中國海警船首次侵擾金門海域，自去年「0214金門事件」至今剛好滿1年，這1年間中國不斷以海警船對我金門海域進行灰色地帶侵擾57次，長期持續性破壞區域和平穩定。海巡署表示，面對中國不斷的威脅，海巡已有完善應對機制，隨時做好準備，會持續以機動、彈性、靈活、有效的勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。

海巡署以預置巡防艇近迫拒止中國海警船深入我方禁止水域，並透過無線電以中、英文廣播，要求海警船轉向航離。（金門海巡隊提供）

農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控應對、併航驅離。（金門海巡隊提供）

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