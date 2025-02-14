為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    4中國海警船分2路來亂 金門快艇事件1週年來狂侵擾57次

    農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控緊盯、併航驅離。（金門海巡隊提供）

    農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控緊盯、併航驅離。（金門海巡隊提供）

    2025/02/14 20:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕「0214金門事件（中國快艇越界金門海域翻覆案）」1週年，海洋委員會海巡署金馬澎分署今天下午金門南方海域偵獲4艘中國海警船，自料羅東南及烈嶼南面2處同時闖入我國水域，海巡調度線上巡防艇監控應對、併航驅離，中國海警船2小時後駛離限制水域。

    金馬澎分署指出，元宵節剛過，第十二巡防區下午2點多偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，海巡立即調度線上巡防艇前推至限制水域，展開線上監控應對。

    大約3點多，中國海警「14521」 、「14605」、「14608」 及「14602」4艘船，兵分2路，自金門料羅東南及烈嶼南面同時闖入我國水域，隨後採2艘2組編隊方式航行；海巡署隨即以預置4艘巡防艇，近迫拒止海警船深入我方禁止水域，透過無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程蒐證、併航驅離，中國海警船於下午5點多遭驅離出金門限制水域。

    海巡署說，這是農曆春節後中國海警船首次侵擾金門海域，自去年「0214金門事件」至今剛好滿1年，這1年間中國不斷以海警船對我金門海域進行灰色地帶侵擾57次，長期持續性破壞區域和平穩定。海巡署表示，面對中國不斷的威脅，海巡已有完善應對機制，隨時做好準備，會持續以機動、彈性、靈活、有效的勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。

    海巡署以預置巡防艇近迫拒止中國海警船深入我方禁止水域，並透過無線電以中、英文廣播，要求海警船轉向航離。（金門海巡隊提供）

    海巡署以預置巡防艇近迫拒止中國海警船深入我方禁止水域，並透過無線電以中、英文廣播，要求海警船轉向航離。（金門海巡隊提供）

    農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控應對、併航驅離。（金門海巡隊提供）

    農曆年後中國海警船（外側）再闖金門海域，海巡署調度線上巡防艇（內側）前往監控應對、併航驅離。（金門海巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播