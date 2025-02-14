罷免遍地開花！民進黨新北市黨部公布58處連署書代收站

民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，新北市黨部結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站。（民進黨新北市部提供）

2025/02/14 19:14

〔記者黃子暘／新北報導〕公民團體罷免國民黨籍立委連署行動遍地開花，民進黨新北黨部執行長高碩呈今（14日）表示，新北市黨部結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站，遍佈新北29個行政區，將協助公民團體代收、代轉連署書，做公民團體最堅強的後盾。

高碩呈表示，大罷免潮來襲，國民黨青年黨工針對綠委發動仇恨動員、惡意罷免，擺攤收件門可羅雀卻能達標，立委蘇巧慧、李坤城還陸續接獲民眾陳情國民黨疑有抄黨員名冊做連署書的造假行為，相較起來，公民團體則是不畏寒風細雨，幾個月以來在街頭努力蒐集連署書。

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高碩呈說，市黨部為了做公民團體最堅強的後盾，即起結合所有新北黨公職共設立58處罷免連署書代收站，協助公民團體代收、代轉連署書，站點將會持續增加，期盼站點遍地開花，反制國民黨惡罷行動。

高碩呈批評，藍白兩黨拿不到行政權，就利用在立法院過半的席次當家鬧事，強推違憲國會擴權法案，企圖閹割罷免權，甚至要癱瘓憲法法庭，亂刪預算，簡直是「愛不到，就要毀了你」的恐怖情人，適逢西洋情人節，民進黨新北黨公職全面代收連署書，就是要支持人民，與國民黨「恐怖情人」分手、對抗惡意罷免，恢復國會秩序、讓台灣維持競爭力。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈今（14）日表示，新北市黨部結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站。（民進黨新北市部提供）

民進黨新北市黨部執行長高碩呈今（14）日表示，新北市黨部結合所有新北黨公職，共設立58處罷免連署書代收站。（民進黨新北市部提供）

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