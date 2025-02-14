為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴總統宣布國防預算佔3％GDP 蘇紫雲：優先採購自我防衛武器

    國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲。（資料照，記者陳志曲攝）

    國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲。（資料照，記者陳志曲攝）

    2025/02/14 18:16

    〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德今（14日）宣布三大優先工作，包括優先編列特別預算，達到國防預算佔3%GDP以上目標。經估算，未來國防單年度總體支出將至少成長1400億元以上。國防院學者蘇紫雲受訪分析，建議短期目標以台灣軍事戰略需求，將精準飛彈、反艦放空飛彈、無人機等列為最高優先，中長期才回歸洽購美國神盾級軍艦、F-35等大型載台。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，擴大對美採購須符合台灣軍事戰略需求，其循序邏輯應是將提高自我防衛能力，也就是精準飛彈、反艦防空飛彈、愛國者飛彈防禦系統、中程「國家先進地對空飛彈」NASAMS等等，以及海陸空無人載具列為最高優先。

    蘇紫雲指出，其次才會回到大型裝備，考慮從國軍比較老舊的船艦更新等大型儎台開始更新，比較容易上手的包括美國封存的派里級巡防艦以及神盾艦等，都有機會可以談。

    台灣安保協會副秘書長何澄輝則指出，引起熱議的神盾艦及F-35戰鬥機都涉及美國意願及廠商供貨能力的問題，因此即使台灣今年就敲定採購，恐怕也須等待10年才能正式服役。

    因此，何澄輝建議，採購美國神盾系統及艦體設計，由台灣製造組裝是其中一種方式，或者透過台灣廠分工組裝、聯合生產，協助美廠擴大產能，加快我方購入的速度。

    何澄輝指出，另一重點應是擴大我國飛彈等彈藥的儲藏量，以及美方訓練等軍事合作，都是對台灣整體防衛能力提升可以在著墨之處。此外，面對中國灰色地帶襲擾不斷加劇，包括共機越線、破壞海纜等，他也指出，可以依外國智庫建議擴大P-3C反潛巡邏機的數量至約30架，且除了台灣正在發展中的「慧龍」潛艇專案外，也可考慮向美國採購無人潛艇，加強在台灣西面淺海偵巡的靈活性。

    另外，針對印度總理莫迪、澳洲總理艾班尼斯宣布向美國總統川普送上「情人節禮物」，如澳洲宣布支付5億美元助美國增加潛艦產能，印度則選擇向美大量採購石油、天然氣。蘇紫雲也提及，台灣除提升國防預算傳遞出強烈正向訊號外，也可考慮對美採購能源，縮小台美貿易順差，平衡貿易及分散運輸風險。同時，企業也可考慮設立「戰情室」，參考其他國家作法，除既有的財經、工程人員外，納入國際政治、人文社會人才，更有效發展商業策略。

    台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

    台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播