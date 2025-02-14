賴總統宣布國防預算佔3％GDP 蘇紫雲：優先採購自我防衛武器

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/02/14 18:16

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德今（14日）宣布三大優先工作，包括優先編列特別預算，達到國防預算佔3%GDP以上目標。經估算，未來國防單年度總體支出將至少成長1400億元以上。國防院學者蘇紫雲受訪分析，建議短期目標以台灣軍事戰略需求，將精準飛彈、反艦放空飛彈、無人機等列為最高優先，中長期才回歸洽購美國神盾級軍艦、F-35等大型載台。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，擴大對美採購須符合台灣軍事戰略需求，其循序邏輯應是將提高自我防衛能力，也就是精準飛彈、反艦防空飛彈、愛國者飛彈防禦系統、中程「國家先進地對空飛彈」NASAMS等等，以及海陸空無人載具列為最高優先。

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蘇紫雲指出，其次才會回到大型裝備，考慮從國軍比較老舊的船艦更新等大型儎台開始更新，比較容易上手的包括美國封存的派里級巡防艦以及神盾艦等，都有機會可以談。

台灣安保協會副秘書長何澄輝則指出，引起熱議的神盾艦及F-35戰鬥機都涉及美國意願及廠商供貨能力的問題，因此即使台灣今年就敲定採購，恐怕也須等待10年才能正式服役。

因此，何澄輝建議，採購美國神盾系統及艦體設計，由台灣製造組裝是其中一種方式，或者透過台灣廠分工組裝、聯合生產，協助美廠擴大產能，加快我方購入的速度。

何澄輝指出，另一重點應是擴大我國飛彈等彈藥的儲藏量，以及美方訓練等軍事合作，都是對台灣整體防衛能力提升可以在著墨之處。此外，面對中國灰色地帶襲擾不斷加劇，包括共機越線、破壞海纜等，他也指出，可以依外國智庫建議擴大P-3C反潛巡邏機的數量至約30架，且除了台灣正在發展中的「慧龍」潛艇專案外，也可考慮向美國採購無人潛艇，加強在台灣西面淺海偵巡的靈活性。

另外，針對印度總理莫迪、澳洲總理艾班尼斯宣布向美國總統川普送上「情人節禮物」，如澳洲宣布支付5億美元助美國增加潛艦產能，印度則選擇向美大量採購石油、天然氣。蘇紫雲也提及，台灣除提升國防預算傳遞出強烈正向訊號外，也可考慮對美採購能源，縮小台美貿易順差，平衡貿易及分散運輸風險。同時，企業也可考慮設立「戰情室」，參考其他國家作法，除既有的財經、工程人員外，納入國際政治、人文社會人才，更有效發展商業策略。

台灣安保協會副秘書長何澄輝。（資料照）

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