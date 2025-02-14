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    廖偉翔直播氣爆罷團不滿 6旬早餐店老闆搶連署喊「該罷免」

    罷團不滿廖偉翔直播氣爆。圖為西屯區牙醫診所前填寫罷免意向書情形。（志工提供）

    罷團不滿廖偉翔直播氣爆。圖為西屯區牙醫診所前填寫罷免意向書情形。（志工提供）

    2025/02/14 19:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨立委廖偉翔13日在新光三越中港店爆炸現場直播，引發爭議及討論。台中第四選區「展翅廢翔」罷免團體痛斥，重大傷亡事件在前，市府急著呼籲民眾不要到現場，還開直播。西屯區1家早餐店林老闆下午趕到牙醫診所填寫罷免連署意向書，林老闆說「人家在救災，會妨礙人家啦」。

    廖偉翔回應說，憂心台中市民不曉得意外，才發文示警。

    台中「展翅廢翔」罷免團體下午取消連署活動，志工稱避免影響警力部署新光三越救災勤務，仍有多名民眾趕往牙醫診所填寫罷免同意書，林老闆（65歲）說，在電視看到新光三越爆炸感到震驚，廖偉翔開直播這樣不好啦，人家在救災會妨礙人家啦，消防隊很忙這樣很不好啦。

    林老闆從木工退休後，在老婆開的中清路早餐店幫忙，他以台語表示，自己無黨派、書讀不多，政治對百姓好誰做都一樣，但就是藍白聯手太過份了，刪預算可以，適可而止就好，刪太多預算讓老人家人心煌煌。

    罷團何姓志工表示，廖偉翔消費台中新光三越工安意外，在消防人員釐清災害原因、醫護人員搶救傷亡前，竟然「第一時間做的事情是開直播」，在災難現場旁直播，有想到企圖凍刪消防裝備預算這件事嗎。

    廖偉翔回應說，他在氣爆發生的第一時間就在現場附近，憂心不少台中市民不曉得意外事件發生，第一時間才在臉書上發文示警，而且他在趕抵現場救災的警消人員到場後，就先行離開，避免妨礙救災。

    霸團強調，廖偉翔為了要開直播，違規把車子停在人行道，直播時還被吐槽留言「秀過頭了」，直到被抨擊後，開始有網軍洗留言說「他是剛好在附近會勘」，「他是在呼籲民眾不要靠近」，廖不是醫護或消防人員，不需要月領人民稅金來呼籲安全。

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