談五股泰山輕軌、洪水平原管制解禁 侯友宜：加強中央溝通 該做的事不要等

五股區今天舉辦行動治理座談會議，圖為新北市長侯友宜、區長藍瑞珉。（記者董冠怡攝）

2025/02/14 18:14

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市一年一度的五股區行動治理座談會議今天在公所登場，是長侯友宜表示，財政收支劃分法修正通過後，新北市財源會增加，分配過程中會把基礎建設擺第一，目前進行中的市政建設、重大工程，也會持續跟中央溝通，解決問題。

侯友宜表示，財劃法修正通過以後，新北市財源估計會增加374億元，但可能要扣掉主要補助計畫，扣除金額仍未知，無論如何，地方預算仍會增加，分配過程中，一定會把基礎建設擺第一，並視實際撥補金額調整項目數量。

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侯友宜指出，除了民眾最有感的路平、燈亮、水溝及環境衛生執行到位，目前進行中的重大工程，會跟中央一起並肩作戰，不斷溝通解決問題，例如五股泰山輕軌講很久了，綜合規劃報告已呈報至交通部，希望立委能夠督促中央，核定後就能趕快施作。

五泰輕軌預定路線長11.6公里，總經費513.96億元，共設14座車站，其中平面、高架各7座；五股區長藍瑞珉說，輕軌在五股區內長約5公里、建置5座高架車站，將行經洲子洋重劃區、泰山楓江整開區、塭仔圳重劃區，預期可帶動沿線人口與產業發展，全線綜合規劃報告奉中央核定後7年完工。

市府捷運局說，五泰輕軌綜規報告於去年12月底第2次提報交通部審查，盼中央能支持地方捷運建設；環境影響說明書於去年底提報環境部審議，都市計畫變更（F06站與F08站）於上個月辦理都市計畫公開展覽前地主座談會。

至於洲子洋公園地下停車場、洪水平原管制與林口特定區（適度）解禁，侯友宜也責成市府交通局、水利局、城鄉局好好努力，向中央反映或爭取經費，該做的事不要等，另外五股交流道增設北入、北出匝道，預計2027年完工，希望可以加快進度，降低對民眾的影響和衝擊。

藍瑞珉也於區政建設簡報中提到，串聯環保藝術公園與洲子洋生活圈的跨河景觀橋，預定今年完工，大幅提升民眾通行便利，也有里長建議一併於環保藝術公園興建廁所，解決遊客如廁需求。市府民政局補充，五股區從2019年開始，總提案數93案、解除列管91案，執行率達97%。

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