龍潭手搖飲店提供場地擺桌連署 力拚「光復桃園，六區全罷」

桃園市龍潭區五福街上的「DO Tea 作茶人家」手搖飲店，今年一月開始響應罷免藍委，代收連署書。（記者黃政嘉攝）

2025/02/14 18:02

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區五福街上的「DO Tea 作茶人家」手搖飲老闆曾子和，看到公民團體在龍潭成立固定連署站喊出「光復桃園，六區全罷」後，也在自己店裡，提供空白連署書與代收連署書，自力響應全台大罷免，明天起，再提供店外空間讓罷團志工擺攤收件，罷團志工將掛上連署紅布條，為二階連署熱身。

曾子和現年40歲，龍潭在地人，開手搖飲店已12年，他說，不滿立法院藍白兩黨立委過去1年至今，不管是吵架打架，乃至通過的法案等荒唐事蹟，都很離譜，他也是農業部農田水利署石門管理處的諮議會委員，114年度中央政府總預算，農業部的文宣宣傳預算被砍到剩1元，等於削弱遇天災寒害時，農民需要知悉補助的訊息宣傳管道。

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曾子和說，開始響應連署，是1月看到龍潭固定連署站成立後，也帶個飲料過去，慰勞志工連署辛勞，並拿些空白連署書回來，給連署民眾填寫、代收，或跟民眾說明填寫方式，像注意用正楷寫清楚，讓他們帶回去寫，一階店裡代收約50份。他觀察，來店裡連署的，很多年輕人都會提到罷免原因，像醫院護理師因為立院總預算大刀一砍，薪水也受牽連，龍潭區工五路這幾天發生火警、台中新光三越氣爆意外，消防救災業務也是有關連，藍白聯手擋的預算，對民生影響很大。

曾子和表示，起初因緣際會跟桃園市府農業局、農會合作，在桃市推平地茶園，想說用年輕人容易接受的方式，像手搖飲，店內超過一半品項都用龍潭在地茶葉，讓更多民眾知道龍潭的茶非常好喝；上週寒流，看到連署志工在店外不厭其煩解說罷免訴求，看到連署作業一路走來，就很像茶農在茶園採收之後，還要萎凋、發酵，作成茶葉，然後沖成一杯茶，這中間都有很多的心酸在，但是那杯茶，只要你覺得好喝，這一切就值得了。

罷免志工小方和其他志工朋友，發起二階連署前的熱身宣傳活動，明天中午將在店家掛上罷免連署的紅布條，向民眾宣傳可以來飲料店連署，為二階連署暖身；桃園第五選區罷免行動志工「通通罷掉」張先生表示，龍潭區目前固定連署站不多，因此曾老闆的熱心支援，對推動連署罷免非常重要，也號召更多民眾加入志工，幫忙連署。

手搖飲店老闆曾子和在店內擺空白連署書，為連署民眾講解，說明填寫細節。（記者黃政嘉攝）

曾子和手搖飲店內超過一半品項都用龍潭在地茶葉，讓大家知道龍潭的茶非常好喝。（記者黃政嘉攝）

曾子和在店門口掛有臺灣尚勇春聯、二二八基金會活動海報。（記者黃政嘉攝）

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