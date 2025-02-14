賴清德宣布國防支出至3％GDP 蘇紫雲：具國家戰略意義

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/02/14 17:41

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德今（14日）宣布三大優先工作，包括將優先編列特別預算，達到國防預算佔3%GDP以上目標，以展現防衛國家決心。對此，學者受訪分析，賴總統提出此目標以因應新情勢威脅，具國家戰略重要意義，更向國際傳遞出正面積極訊號，台灣位於美中戰略對抗前線，勢必要為自身安全付出必要代價。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，賴清德總統首次國安高層會議，決定提高國防預算至GDP3%，相當具國家戰略意義。北約秘書長呂特（Mark Rutte）近日才請成員國考慮將國防預算提高至3%，台灣率先承諾，對國際社會和美國川普政府皆傳遞了正確積極的訊號。

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蘇紫雲建議，未來增加1400億以上的國防特別預算，也需要納入美國、北約、日本、澳洲各國所重視的「國防經濟」概念，再增加防衛能力的同時對經濟有所助益，達到加乘效果。同時，他也指出，未來政府應持續強化與民眾及國會的溝通，誠實告訴民眾國家所面對的明顯而立即的威脅，所以增加國防預算有其必要。

國策研究院副院長郭育仁則指出，各國皆開始因應川普針對盟國增加自身防衛負擔的要求，開始提高國防預算。台灣位於美中戰略對抗的最前線，勢必須為自身安全付出必要代價。

郭育仁去年底曾在一場座談會上，建議台灣應在總統府層級成立「美國委員會」，齊聚經濟、貿易、科技及軍事相關部會，以「隨機應變」為最高指導原則，加強台灣國家利益。對此，他受訪回應記者提問時重申，在總統府層級成立跨部會的美國委員會，是做為整體國家戰略層次，以及因應未來國際大變局的必要設置。

另外，賴總統所提三大優先也含括「持續推動國安法制改革」、「擴大國家安全網建置」，以防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，增強社會抵抗力並促進內部團結。

對此，台灣安保協會副秘書長、「境外勢力影響透明法草案（簡稱代理人法）」起草人何澄輝受訪表示，國安法制的強化不僅是傳統、典型的國安法的範疇，也須涵蓋反滲透、認知攻擊及數位安全等層面，形成更完整的配套機制，可能更符合賴總統及國安團隊的意旨。

何澄輝指出，中國很可能利用台灣法制上的漏洞，透過將資訊網路、金融武器化等方式干擾台灣政治議程，甚至進一步竊取個資、侵害財產。與傳統情報活動不同，中國資訊戰如假訊息傳播、電信詐騙、個資竊取及跨境洗錢等，都可能成為其滲透台灣社會的手段。因此，除現行的「國安法」「反滲透法」外，代理人法、科技偵查法等修訂皆有其必要。

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