花蓮選委會致電領銜人遭疑查水表 中選會：必要接觸符合法定程序

中選會說，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。（資料照）

2025/02/14 18:22

〔記者李文馨／台北報導〕罷免立法院國民黨團總召傅崐萁的民間團體「微光花蓮」昨天（13日）指出，花蓮選委會致電領銜人確認連署書，要求列印查對表、簽名傳真回覆，回覆期限從3到5天壓縮為1天，批評選委會「查水表」，可能造成逾期風險。對此，中選會說，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，相關程序或方式皆符合法定之補正程序。

中選會副主委陳朝建說，本案依法查對且於依法查對過程中，花蓮縣選委會發現領銜人筆跡似有不同，為求謹慎而請其確認是否皆為本人簽署，且此項求證與「公職選罷法」相關規定相符；其間，花蓮縣選委會也緊急請教中選會有關作業時效急迫時之必要方式暨處理程序，也皆依中選會指導辦理，他強調，「無論中選會或花蓮縣選委會之處理，皆符合相關規定」。

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陳朝建指出，花蓮縣選委會同仁與領銜人所為致電是法定程序內的必要接觸，並非法定程序外的接觸；且花蓮縣選委會先請其傳真回復查詢單後，也依規補寄查詢單之做法，係囿於作業時效使然，相關程序或方式皆符合法定之補正程序，自無違誤。

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