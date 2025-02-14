罷免傅崐萁領銜人被查水表？罷團譴責「不符規定」 縣選委會回應了

花蓮罷免傅崐萁提議領銜人李美玲今天中午才收到縣選委會掛號寄的查詢單，但12日晚間就收到縣選委會緊急來電、透過網路寄送查詢單檔案，要她自行列印簽名後傳真回傳，罷傅團隊批評過程不合法。（李美玲提供）

2025/02/14 17:33

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好認真？花蓮縣選委會「下班還在查水表」 罷傅領銜人李美玲批荒謬

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁第一階段連署提議人李美玲爆料「又被查水表」，12日晚間收到花蓮縣選委會公務員緊急透過手機傳送查詢單檔案，要她列印簽名傳真回覆，未按照正常寄送程序，今天（14日）才收到正式掛號寄送的查詢單。對此，花蓮縣選委會僅回應，「一切照選務作業規定辦理」。

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罷免傅崐萁第一階段連署共7000多份，領銜人李美玲3日親送中選會。但李美玲昨晚爆料，12日晚上接獲縣選委會緊急聯繫，要傳送查詢書檔案，請她列印回傳已簽名的查詢單，該組長還等她回傳後才安心下班，完全沒有照正常的寄送程序走。

李美玲說，今天中午12點50分她才收到縣選委會掛號附回郵信封的紙本查詢書，說是「補一些程序」，她直呼荒謬，「公務員下班後還在查水表，太辛苦了」。

罷傅團體「微光花蓮」今天聲明，「嚴正譴責縣選委會作法不符規定」。發言人王先生說，根據中央選委會的規定，如對連署簽名有疑問，查詢單只能透過「寄送信件、附回郵信封寄回選務單位」，不能透過網路傳送、電話或親訪詢問。

團隊指出，最有趣的是，國民黨花蓮縣黨部11日還發新聞稿強調「偽造文書罪，刑事追訴期最長20年」，呼籲「大罷免民眾勿盲目跟風，以免誤觸法網」，因此團隊合理懷疑，一系列查水表操作就是企圖把領銜人冠上偽造文書的罪名，進而將花蓮的罷傅提議名冊退件的奧步，呼籲「公務員不要以身試法」。

花蓮縣選委會回應，主因是查對作業有期限限制，整個查對名冊流程彙整後，地方選委會還要召開委員會，決議後再送中選會，20天內要完成，這次因期限緊迫，需在13日完成，「這次也是經請示中選會長官後得到的建議」，承辦人員也有跟當事人說明；花蓮縣選委會強調，一切都按照選務作業規定，個案部分不予評論，以免影響到選務中立。

罷團微光花蓮懷疑，縣選委會系列操作的目的是希望將領銜人簽名冠上偽造的罪名，藉此讓整個連署名冊被退件。（記者花孟璟攝）

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