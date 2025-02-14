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    賴清德開國安高層會議 朱立倫：看不到解決對等關稅貿易戰的專業

    朱立倫發文批評賴政府，今日會議結論看不到解決對等關稅貿易戰的專業。（截圖自朱立倫臉書）

    朱立倫發文批評賴政府，今日會議結論看不到解決對等關稅貿易戰的專業。（截圖自朱立倫臉書）

    2025/02/14 17:47

    〔記者施曉光／台北報導〕因應美國總統川普擬對晶片課關稅，並點名台灣搶走美國晶片生意，賴清德總統今日上午召開國安高層會議，國民黨主席朱立倫下午發文批評賴政府先前無動於衷，毫無警覺，賴清德直到今天才召開國安會議，但從美國大選結束以來，執政黨的重心始終放在政治鬥爭與大罷免，對外部挑戰卻毫無作為且不負責任，而且今日會議結論也看不到解決對等關稅貿易戰的專業。

    「提高國防預算 強化意識型態對抗」

    朱立倫還批評，當美國宣布鋼鋁製品課稅時，政府竟推諉說這是「對岸的問題」，全然無視台灣仍有許多鋼鋁製造業者生存受威脅，「賴清德的反應根本跟不上局勢變化」，而且今天的國安會議結論仍是在用提高國防預算，強化意識型態對抗，缺乏實質應對方案，看不到解決對等關稅貿易戰的專業。

    朱立倫指出，川普一上任就對全球發起新一輪貿易戰，各國無不繃緊神經，嚴陣以待，上週美國宣布對鋼、鋁製品加徵關稅，本週更進一步推動「對等關稅」，甚至多次點名台積電與台灣，日本、韓國都已積極準備應戰，但賴政府始終無動於衷，毫無警覺。

    他說，民進黨推動大罷免，難道要把在野黨全部罷免掉，台灣就能天下太平？難道沒有在野黨，台灣就會成為AI王國、貿易強國？這樣的執政方針，完全與世界潮流背道而馳！今天台灣股市下跌200多點並不意外，因為各地廠商壓力山大，投資人對未來憂心忡忡！

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