藍營發起罷免陳俊宇 陳金德：罷免是要弱化國安

行政院政委陳金德（右）說，想要弱化國安，影響台灣安全的人，才會想要罷免陳俊宇。立委陳俊宇（左）表示，他在立院的表現有目共睹，希望主張罷免的人審慎評估。（記者游明金攝）

2025/02/14 17:32

〔記者游明金／宜蘭報導〕行政院政委陳金德今天下午到宜蘭，被問到藍營發起罷免民進黨立委陳俊宇問題；他說，想要弱化國安，影響台灣安全的人，才會想要罷免陳俊宇。陳俊宇說，他在立院的表現，絕對不是背離民意，表現也是有目共睹，希望主張罷免的人要審慎評估。

陳金德說，民意代表會被罷免 表示這個民代所作所為背離民意，或提出的主張、立法影響國家主權或癱瘓政府、弱化國安，有負人民所託，人民發起罷免，這是選罷法制度。

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但陳金德強調，陳俊宇上任後，在立法院非常認真參與相關會議，為地方爭取建設與相關經費，在地方也親民服務，他有背離民意所託嗎？他的主張有影響國家安全嗎？有親中嗎？有大量刪除預算癱瘓政府？有立法讓整個大法官癱瘓嗎？陳俊宇是站在反對這一面，民意應該支持鼓勵陳俊宇，有人主張要罷免陳俊宇，等同贊成弱化國安，影響台灣安全的主張，才想要罷免陳俊宇

陳俊宇說，從去年2月1日上任後，他對宜蘭縣相關建設都積極參與爭取，他也積極針對相關交通、觀光、農業議題，匯集許多地方意見給陳金德政委參考，政委一直心繫宜蘭，對地方提供意見與縣府相關需求都能積極採納，這對宜蘭縣是正面的。

陳俊宇指出，他在立院的表現，絕對不是背離民意，而是站在民意這一方，對於宜蘭相關需求都積極配合爭取，表現有目共睹，主張罷免部分應該要審慎評估，宜蘭縣需要什麼立委，大家心裡有一把尺，他會更加努力，讓宜蘭縣成為更適合居住，不管交通醫療、產業觀光，都會努力積極爭取。

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