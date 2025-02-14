賴清德宣布國防預算達GDP 3％ 綠委籲藍白以國家安全、人民利益為念

總統賴清德今（14日）宣布將擴大對美投資、採購，其中將編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%目標，並不排除用於軍購支出。（記者羅沛德攝）

2025/02/14 16:56

〔記者李文馨／台北報導〕總統賴清德今（14日）宣布將擴大對美投資、採購，其中將編列特別預算，讓國防預算達到GDP3%目標，並不排除用於軍購支出。民進黨籍、外交委員會立委王定宇、陳冠廷對此皆紛紛表達支持，不過，王定宇指出，現今最大困難在國會，不要說增加，藍白聯手刪凍多項現有國防預算，他盼藍白以國家安全、人民利益為念。

王定宇表示，面對國際情勢改變，盟友期待台灣對自我防衛做出更大承諾，賴清德身為三軍統帥，在國安會後宣示將國防預算提高至GDP3%，除增加年度預算外，也盼透過特別預算增加國防支出占比，展現自我防衛決心。他認為，這個做法不僅符合台灣利益，讓國防產業發展，帶動其他經濟部門，紮紮實實提升自我防衛力量，更藉此建構台灣與盟友之間的互動跟合作，對台灣確實具有正面效益。

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王定宇指出，現今最大困難反而在國會，當立法院藍白立委聯手，不要說增加國防預算，現有的國放預算，包含油料費、彈藥費、訓練業務費都遭凍結3成，甚至凍結潛艦後續簽約金50%，並刪減設備、營舍預算，「如此刪減凍，如何說服在野黨增加國防支出？」

王定宇說，除了執政黨要更努力溝通以外，國防自我防衛應超越黨派，不該讓政治鬥爭影響國家安全，他也呼籲藍白陣營同仁，「雖然黨派不同，但國家安全應超越黨派，尊重國防委員會的專業審查與委員會中心主義。」

他強調，中共年年增加國防投資的投資，台灣確有必要提高國防預算，這種態度必須向盟友展現「自助而後人助」的決心，當世界認為台海有事即國際有事之際，藍白陣營卻視若無睹，這如何說服國際盟友？

王定宇呼籲，希望藍白以國家安全、人民利益為念，不要威脅台灣的中國不斷增加國防預算、幫助台灣的國家也在增加，結果在野黨卻聯手刪減凍國防預算，傷害的是全民共同利益，他樂見總統重大宣示，也期待國防部長部長顧立雄把預算用在對的地方，全民透過民意展現，讓不同陣營立委感受到人民心聲。

民進黨立委、外交國防委員會成員陳冠廷也表達支持，因為國防投資是對自身安全最佳的投資。他表示，不管是訪問日本、美國或法國時，都感受到國際友人對台灣國防及安全投資的關切，台灣面對中共在數量、品質上，以及破壞式創新的成長，台灣必須加快腳步，加多、加大傳統裝備以及新型應用的能量，特別預算就是一個解方。

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