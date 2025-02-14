2026宜縣長選舉！陳金德持續勸進林國漳 傳是藍營黑馬的「他」說話了

陳金德（中）、林茂盛（右）都被認為可能是下屆宜蘭縣長參選人，今被問及是否參選兩人都未正面回應。 （記者游明金攝）

2025/02/14 17:17

〔記者游明金／宜蘭報導〕行政院政委陳金德今天下午到宜蘭會商太平山森林鐵路等相關建設，被問到有關下屆縣長選舉民進黨方面的規劃，陳金德仍不放棄勸進林國漳律師，他希望優秀人才能「犧牲小我、完成大我」，來執行與幫忙宜蘭未來十年重大建設；此外，宜蘭縣代理縣長林茂盛也被認為可能是藍營參選縣長黑馬，對此林只說，代理縣長期間會扮演好職責，未回應是否參選問題。

總統賴清德與政委陳金德積極勸進宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳代表民進黨參選下屆宜蘭縣長，但林國漳迄今仍無意願，陳金德今被問及此事，以及自己可不可能投入參選。

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陳金德說，民進黨的相關規劃，中央會在今年底或明年初訂定相關辦法辦理提名，我們仍然希望優秀人才能「犧牲小我、完成大我」，犧牲小我就是犧牲目前比較平靜生活來投入縣長選舉、來擔任縣長，也許會比較忙碌比較沒有自己時間，不過，他還是希望優秀人才能犧牲小我、完成大我，來執行幫忙宜蘭未來十年的重大建設，這仍然是目前努力方向；對於自己是否可能參選？陳金德並未回應。

國民黨方面，除了不分區立委吳宗憲，議長張勝德、代理縣長林茂盛都被認為是可能參選的黑馬，被問到有沒有參選意願，林茂盛說，他本身是事務官出身，在代理縣長期間，一定會扮演好代理縣長這個職務，陳金德政委上任後已協助宜縣推動很多公共建設，這部分會持續跟中央包括政委、立委，共同為宜蘭打拼，持續推動宜蘭相關公共建設與社會福利。

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