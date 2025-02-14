拚國防預算達GDP3％以上 至少8000億元起跳

賴清德總統今日表態，將優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP佔比3%以上。（資料照）

2025/02/14 16:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕為因應時局，總統賴清德今天上午召開國安高層會議後指出，將持續推動國防改革，並優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。根據主計總處統計，今年的GDP預測為26兆8147.78億元，GDP的3%約為8044億元。有關於國防預算，國安人士表示國防部在規劃當中，國防部規劃完成會對外說明。

國安人士說明，國防特別預算是要以成案，才能夠提出特別預算，也因此國防部會把已經既有的目前的計畫提到特別預算裡面，把一般的預算空間挪出來，做更多的採購與必要的經費，所以目前的規劃朝向這方面，細節要等國防部整體結束後才會對大家做說明。

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國安人士強調，目前還沒有辦法確切說明會有多快，但國防部已經在加緊作業。有關新式武器，也要跟美方討論才能建案，而還沒建案能夠做的就是持續跟美方討論，還有什麼可以做。

國安人士補充，今年如果說要提特別預算，應該是由既有的部分來提，跟美方討論成熟的一些採購的項目，如果說討論完成，在明年沒有辦法放在項目裡就會有額外特別於算來整體增加我們的國防經費。

國安人士指出，這是總統的重要宣示，國內目前有政治上面的難度，造成一般預算沒有辦法增加，但透過特別預算可以快速增加我們的國防經費。

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