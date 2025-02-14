賴清德提編特別預算拚國防預算達GDP百分之3 藍委們這樣看

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/02/14 16:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統上午召開國安高層會議，他在會後記者會上表示，為展現保護國家的決心，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。國民黨立委李彥秀表示，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，但編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況。

李彥秀表示，川普2.0的威力，顯然遠超出民進黨政府的預料。去年底，國防部長顧立雄才在立院駁斥「台灣向美提出4800億軍購清單」，更明白表示「國防預算無法設定達到GDP的3%，不排除2027年以後，才會編列特別預算採購裝備」。結果川普發文預告將提出「對等關稅」計畫，賴清德總統今天就緊急召開國安高層會議，並定調「優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上目標。」

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李彥秀提醒賴政府，第一，在野黨絕對支持向美國採購必須的軍品，但是編列特別預算還是要考量國家整體財政狀況，與在野黨的溝通更不能少；第二，國防預算提高到GDP百分之3，恐怕遠不及川普的目標，競選期間川普曾開出台灣要將國防預算提高到GDP百分之10的驚人數字；第三，除了採買台灣真正需要的軍品外，對於目前交貨嚴重延宕的反裝甲飛彈、滑翔炸彈，以及F-16V戰機等軍品，也應該積極向美方爭取儘速交貨。

國民黨立委許宇甄表示，賴清德為了因應川普要求，要讓國防預算規模達到GDP3%，如此一來，賴政府114年須提出至少1600億元的特別預算才夠，錢要從哪裡來？要從113年超徵的稅收來支應嗎？雖然113年稅收超徵5283億元，但應以照顧國人為優先，有餘裕才能拿來買武器。

許宇甄強調，賴政府若要將國防預算提升到整體GDP的3%，應先增加對內採購，以利台灣國防產業升級；積極改善官兵的待遇及福利，吸引優秀人才入伍，才能讓部隊維持戰力。另外政府應加強與各產業的交流與對話，積極協助台灣廠商調整供應鏈及投資策略，輔導企業如何因應美國逐漸提高的關稅，確保企業在此變局中找到最佳應對策略。

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