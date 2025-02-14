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    黨員直選連任時力黨主席 王婉諭：重建第三勢力招牌

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

    2025/02/14 16:15

    〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今（14日）公布黨主席選舉結果，由現任黨主席王婉諭連任。王婉諭表示，這是時代力量創黨10年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非凡，她會帶領時代力量勇敢面對任何挑戰，贏回人民對新政治的信任，給人民更好的選擇，重建這塊進步、本土、第三勢力的招牌。

    王婉諭表示，感謝各位黨員夥伴的支持，讓她再次當選黨主席，繼續為時代力量服務。這是時代力量創黨十年來，第一次由黨員直選黨主席，意義非凡，「我會投入政治，是因為時代力量；我會繼續參與政治，也是因為時代力量。」

    王婉諭說，她深信一個有時代力量的台灣，會是更好的台灣，越是紛亂的時局，越需要一顆單純的心，堅定目標、直道而行，因此她會帶領時代力量，勇敢面對任何挑戰，贏回人民對新政治的信任，給人民更好的選擇，重建這塊進步、本土、第三勢力的招牌。

    根據時代力量今日公告黨主席暨黨員代表選舉結果，黨主席當選人為王婉諭，任期自2025年3月1日至2027年2月28日。黨員代表當選人共26位。依黨章規定，當然黨員代表包括王婉諭（黨主席）、林彥甫（縣市議員）、廖子齊（縣市議員）、蔡惠婷（縣市議員）、葉忠倫（縣市議員）、王浩（縣市議員）、陳昀志（鄉民代表）。

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