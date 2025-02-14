喊民眾黨不需要心懷二志的黨主席 蔡壁如：我不會「吃碗內看碗外」

蔡壁如強調她會是專職的黨主席，不會「吃碗內看碗外」，民眾黨也不需要心懷二志的黨主席。（記者王榮祥攝）

2025/02/14 16:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣民眾黨今天（14日）下午在高雄展覽館舉行第2屆黨主席補選第2場政見發表會，面對聲勢領先的對手黃國昌，蔡壁如意有所指地說，她會是專職的黨主席，不會「吃碗內看碗外」，民眾黨也不需要心懷二志的黨主席。

蔡壁如在政見會一開始，就提出民眾黨的「三個必須」，第一是必須重建黨的財政紀律，這1年來柯文哲在外打拚，但內部的螺絲鬆了，造成被攻擊的破口，如果她當選黨主席，會補正政治獻金的缺失；第二是必須重視黨員心聲，她當選黨主席後，會走出台北，到各地召開黨務說明會；第三是必須彰顯柯文哲的政治理念：政黨和解、社會和諧、兩岸和平，她會盡力落實，對於大罷免也不會參戰，會站在反罷免這一方，反對冤冤相報。

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她承諾，如果柯文哲有機會回到崗位上，繼續領導台灣民眾黨，她會立即辭去黨主席，全力支持柯文哲回任。

蔡壁如也強調，她會是專職的黨主席，不會「吃碗內看碗外」，第一步從黨中央的檢討報告開始；第二步，民眾黨不需要心懷二志的黨主席，要的是願意犧牲自己、壯大黨的黨主席。

對於未來黨的走向，蔡壁如認為應該轉型，「朝集體領導方向前進，擺脫一人政黨傾向」，透過集體決策，才能把政黨正常化；她也提出大和解2.0，不支持大罷免，賴清德只有40％得票率，更是國會少數，小草不走大罷免的道路，一定能制衡民進黨，讓國家重回正常。

她進一步說，要團結所有可以團結的力量來對抗民進黨，「柯建銘已經發瘋了，利用大罷免造成社會動盪」，民眾黨及其他在野力量都應團結起來，溝通最重要。

黨員提問的柯文哲司法案件，蔡壁如認為，台灣人民對司法普遍不相信，包括政治干預、偵查不公開卻全公開、恐龍法官等，柯文哲的案子就赤裸裸呈現司法的問題，「柯文哲被釘在司法不公的十字架上」。她批評，民進黨過去完全執政8年，司法改革愈改愈糟糕，民眾黨要推動真正的司法改革，讓檢察官不濫訴、恐龍法官要消失，把司法正義還給人民。

結論部分，蔡壁如強調，民眾黨要更茁壯，才有辦法抵抗執政黨的無情壓迫，「我不覺得黨主席非我不可，但在柯文哲遭司法迫害，民眾黨危急存亡之秋，總要有人跳出來承擔」；希望民眾黨能發展成溝通的政黨，消弭中央與地方的落差，每一個黨員都能平等對話。

蔡壁如壁提出幾項主張，主張新主席要面對2年條款，遵守柯文哲主席的誠信原則，如非有必要，也要透過黨內民主機制，取得全體黨員共識；主張強化財政監督委員會，儘速彌補政治獻金的缺失；並主張2026提名要提早布署，提出「智取四郡」，把重心放在新竹市、竹北市、彰化市及嘉義市，有行政根據地，才能重點培養黨內人才。

蔡壁如也主張「將營救柯文哲主席，擺在第一優先順序」，不能只是動員支持者，向司法體系施壓，而是要回歸到司法辯護策略上，讓柯盡早平安回家；她也呼籲民眾黨要團結，不管結果如何，她和黃國昌都會合作。

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