好認真？花蓮縣選委會「下班還在查水表」 罷傅領銜人李美玲批荒謬

花蓮罷免傅崐萁連署提議人李美玲，今天中午才收到縣選委會13日寄出的查詢單函件。（李美玲提供）

2025/02/14 16:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁連署再傳查水表！罷免傅崐萁第一階段連署領銜人李美玲指控，12日晚上接獲縣選委會緊急聯繫，要傳送查詢書的檔案、請她列印後回傳已簽名的查詢單，該組長還等她回傳後才安心下班，結果今天中午12點50分她才收到縣選委會掛號附回郵信封的紙本查詢書，說是「補一些程序」，讓李美玲直呼荒謬，「公務員下班後還在查水表，太辛苦了」！

花蓮罷傅連署領銜人李美玲還原時間軸，她說，12日傍晚她搭火車去台中出差，晚上6點多突然收到罷傅團體「微光花蓮」工作人員來電，說縣選委會急著要她的手機電話，她立即回電、還加了縣選委會黎姓組長的LINE，黎組長傳來查詢單檔案，請她列印後勾選確認，提議人名冊簽名是否為本人簽名，簽名後傳真回傳，對方還打電話來催，她晚上9點多下車後，趕快找一家超商列印查詢單簽名後回傳，「對方才安心下班」，令她不禁感嘆「公務員辦公，有像查水表這麼認真嗎」？

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李美玲說，罷免查詢單正常作業程序應該是透過寄送，不應該是透過電話、LINE聯繫還要求傳真給選委會，12日晚上選委會組長透過LINE傳送查詢書，查詢書的回寄期限還是隔天2月13日，等於只有一天不到的反應時間，當晚該名組長甚至在線等，要求當晚馬上列印簽名後傳真回覆給選委會，整個過程很有問題，「感受像是被叫去警察局泡茶、被找麻煩」，明顯有太多疑問點！

李美玲表示，因擔心整個罷免行動被選委會刁難，「選委會有任何要求她都盡可能配合」，12日當晚馬上用超商宅配查詢單給選委會，昨天13日不放心，因為出差地點很鄉下，又包計程車至台中霧峰的郵局寄出列印的查詢單，上面有13日的郵戳。

李美玲說，結果今天（14日）中午才收到花蓮縣選委會「補寄」的掛號查詢單，收到後約1小時她馬上就去郵局，以回郵信封寄出。李美玲說，回想起來只覺得荒謬，「到底縣府公務員在急什麼」？不是28日中選會才會公布第一階段審核結果嗎？左思右想都沒答案，重點是她3日因為領銜人身分，還親自到台北中選會送提議書，也有留下簽名，這樣也會被懷疑簽名造假嗎，令她百思不得其解。

微光花蓮團隊提議人李美玲今天收到選委會13日寄出的查詢單，立即在群組反映，懷疑自己被查水表。（微光花蓮團隊提供）

花蓮罷免傅崐萁提議人李美玲，12日晚上收到花蓮縣選委會人員透過LINE傳送的查詢單檔案，她12日傳真回覆、透過全家宅配到縣選委會，昨13日又不放心，到霧峰郵局寄出自行列印的查詢單給花蓮縣選委會。（微光花蓮提供）

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