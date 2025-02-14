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    已提法案阻止黨檢媒三位一體 黃國昌：這會期一定三讀

    黃國昌批評民進黨讓台灣走回黨檢媒三位一體老路，，他已提出法案阻止媒體與檢察官濫權，這會期一定完成三讀。（記者王榮祥攝）

    黃國昌批評民進黨讓台灣走回黨檢媒三位一體老路，，他已提出法案阻止媒體與檢察官濫權，這會期一定完成三讀。（記者王榮祥攝）

    2025/02/14 16:34

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民眾黨主席補選明天就要投票，候選人、民眾黨立委黨團總召黃國昌今天在政見會上指出，為阻止政黨、檢察官、媒體三位一體，他已提出法案，這會期一定完成三讀。

    政見會開放黨員提問3問題，包括國會職權行使法爭議、對執政黨抗爭或和解具體做法、柯文哲司法案的亂象等。

    黃國昌認為，健康的民主須有健康的監督制衡機制，遺憾的是，民進黨掌握權力後，面對國會監督只想拔掉監督牙齒、甚至背棄過去主張，最務實作法就是以現行職權法不斷操作與衝撞，讓全民看看民進黨的樣子，2028把賴清德拉下來，更是民主改革第一步。

    他說，民眾黨作為負責任在野黨，對執政者強力監督制衡是天職，但民眾黨更有願景，會設想如果由民眾黨執政、柯文哲擔任總統，民眾黨絕對願意接受相同民主規範、接受相同監督制衡。

    對於柯文哲面對司法迫害與政治追殺，黃國昌強力批判民進黨讓台灣走回黨檢媒三位一體的老路，雖然有法制層面問題，但如何阻止媒體與檢察官濫權，他已提出法案，這會期一定完成三讀。

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