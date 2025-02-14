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    嘉市立委王美惠被悄悄遞件提議罷免 第一階門檻須2159份

    嘉義市民進黨立委王美惠遭鎖定，已有罷免團體遞交罷免提議書。（資料照）

    嘉義市民進黨立委王美惠遭鎖定，已有罷免團體遞交罷免提議書。（資料照）

    2025/02/14 15:21

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕大罷免潮延燒到嘉義，昨有罷免團體悄悄遞交民進黨嘉市立委王美惠罷免提議書，嘉義市選舉委員會今已收件，將進行資格核實，而依本屆嘉義市立委選舉人數，第一階連署提議須2159份。

    王美惠表示，她一直盡心盡力服務、做好立委職責，之前也未聽說，得知遭提議罷免很意外又驚訝。

    王美惠強調，只要是依法進行的民主程序，都予以尊重。民主社會中，每位公民都有表達意見與行使權利的自由，這也是台灣珍貴的民主價值之一，無論支持或反對，一定要遵守法律及民主程序。

    王美惠重申，作為民意代表，她依然會以選民需求為優先，持續努力服務地方，推動政策及確保鄉親的福祉，面對現階段民主機制的運作，這是台灣持續前進的重要課題，相信台灣一定會堅定向前。

    中央選舉委員會昨新增5案罷免案，有1案由陳姓嘉義市民組「愛嘉聯盟」，遞交立委王美惠罷免提議書，連署書約有2500份。

    嘉義市選舉委員會表示，第11屆立法委員選舉，嘉義市單一選舉區，選舉人數共21萬5871人，嘉義市立委要被連署罷免第一階段門檻為2159份、第二階段21587份。（15:28更新）

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