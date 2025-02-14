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    吳春城壯世代爭議不斷 蔡壁如：這件事才該啟動中評會

    蔡壁如認為吳春城的壯世代爭議事件才該啟動中評會。（記者王榮祥攝）

    蔡壁如認為吳春城的壯世代爭議事件才該啟動中評會。（記者王榮祥攝）

    2025/02/14 15:28

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨籍立委吳春城的「壯世代」爭議連環爆，對此，欲參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如，今天（14日）於高雄受訪時坦言， 這件事情才該啟動中評會。

    民眾黨主席補選第二場政見發表會，今天（14日）下午在高雄展覽館登場，蔡壁如接受聯訪時，媒體問她「吳春城立委辦公室主任是他女婿，同時也在戰國策擔任資深總監，甚至在壯世代學院，也有他的家人，請問民眾黨要如何處理?」

    近日因傳了「借屍還魂」圖，疑似酸對手黃國昌而遭檢舉到中評會的蔡壁如說，壯世代的確是社會引起熱烈討論的議題，黨要正視這樣問題，面對問題是解決問題的第一步。

    她強調，黨內要有人做決策，第一要請吳春城委員做說明，第二，這件事情是不是才應該啟動中評會!媒體也問她，選後不管結果如何，會拜會黃國昌嗎?蔡說「一定會的!」

    若當選黨主席，2026高雄市長選戰會與其他政黨合作，或民眾黨自推派人選，或自己有沒有可能下來選高雄市長?蔡壁如回說，高雄市長選舉，在民進黨方面非常熱鬧，多位有意參選的都浮出檯面；國民黨應該定於一尊，她也認為柯志恩非常勤走地方。

    蔡壁如強調，如果她當選民眾黨主席，會啟動提名機制，並尊重地方黨部主委意見，提到中央再來討論，一切按照黨的機制來走。

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