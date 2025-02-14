頻出國挨批「看到飛機就開心、找到名目就出國散心」邱臣遠回應了

新竹市代理市長邱臣遠又出國挨民代批哪來的底氣頻出國？邱臣遠強調市府團隊專心市政認真工作，1天當3天用。為保障市民公共安全，也到巨城購物中心進行臨時稽查，確保市民逛街的公共安全。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 15:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠下週二（18日）將率市府團隊出國參訪新加坡進行城市交流與市政考察，市議員曾資程狠批，邱臣遠又要出國，到底是誰給代理市長這麼大的底氣，可以讓邱臣遠放下市政工作，假借各種名義頻頻出國？邱臣遠強調，市府團隊專心市政，認真工作，1天當3天用，除趕赴火災現場視察，也到巨城購物中心抽查公安狀況，把市民的安全及公共安全當第一要務。

曾資程說，立法院總預算卡關，新竹市補助計畫受到影響，影響的層面有多廣、金額有多少？市府至今說不清楚，而國民黨立委鄭正鈐宣稱修財劃法幫新竹市爭取293億，財劃法修正三讀後還沒送出立法院，議會也沒審到293億補助款。藍白在立法院惡搞財劃法，掏空國家財政癱瘓政府運作，293億就像空中樓閣，錢沒到位卻搞的全國雞飛狗跳人心惶惶。

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如今，邱臣遠還能放下市政工作安心出國嗎？邱臣遠一再出國並罔顧民意勸告，不僅凸顯民眾黨寄生公部門傳統，更展現其執政態度的傲慢。

市議員林盈徹也說，難道邱臣遠心中除了出國，市政工作沒有更重要的事情要做？或是做為沒有民意基礎又沒有完整行政歷練的代理市長，對於市政根本力不從心？只能看到飛機就開心，找到名目就出國散散心？

此外，邱臣遠甫上任時強調不會延宕或停擺高虹安的政見及推動之政策，如今任期過半，棒球場工程仍毫無進度，莫非這也是在實踐高虹安的政策？面對民眾黨的無能施政與2位代表民眾黨的市長脫序行為，無疑是罷免行動的催化劑。

市府工務處強調，因法院裁定現況由台灣省結構技師公會鑑定棒球場的結構安全，鑑定作業完成前球場不可施工，截至今（14）日已過11個月，期間去年9月份公會已完成相關採樣，市府陸續詢問公會5次何時可完成鑑定報告，均未獲明確時間，目前鑑定結果仍未出爐。

新竹市代理市長邱臣遠又出國挨市議員曾資程批哪來的底氣頻出國？（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市代理市長邱臣遠又出國挨批，市議員林盈徹稱棒球場至今改善沒有進度，民眾黨的無心市政及邱臣遠頻出國，已成罷免催化劑。（資料照，記者洪美秀攝）

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