「借屍還魂」圖暗指黃國昌？蔡壁如這樣解釋

蔡壁如日前在媒體傳了借屍還魂圖，稱「2月15是顏色選擇」。（圖取自四叉貓劉宇臉書）

2025/02/14 15:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕欲參選民眾黨主席補選的前立委蔡壁如，日前在媒體傳了一個借屍還魂圖「2月15日是顏色選擇」，疑似在酸對手黃國昌；對此，蔡壁如今天（14日）下午在高雄受訪表示是誤傳，就她解讀，如果前時代力量立委陳椒華要來民眾黨幫忙，她樂觀其成。

民眾黨主席補選將於明天（15日）投票，第二場政見發表會今天（14日）在高雄展覽館登場，針對近日爭議的「借屍還魂」圖，參選的前立委蔡壁如在會前受訪。

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蔡壁如12日在媒體群組發一句話，指投票日2月15日「是顏色的選擇」，接著PO出一張圖卡，圖右的黃色（時代力量顏色）圖案中，有黃國昌與前立委陳椒華，圖卡並寫著「驅魂遣魄」、「借屍還魂」，疑似在酸對手黃國昌；她後來聲稱發錯群，表示原本要發到顧問團，但已遭檢舉到中評會，可能會遭停權1年處分。

蔡壁如今天解釋說，字句與圖卡是誤傳，是一名朋友傳給她的，由於她對台北有些資訊不是很清楚，想傳給她過去在海線選舉的顧問群問這是什麼意思，這個群組的頭貼是黃小鴨，但媒體群組的頭貼也是黃小鴨，不小心就誤傳了。

蔡轉圜說，當天晚上她去了解這個圖的意思，就她自己的解讀，如果陳椒華（曾任第十屆時代力量不分區立法委員）要來民眾黨幫忙，她是樂觀其成，過去第十屆立法院，她與陳椒華密切合作，兩人對環保議題都有執行力。

蔡壁如重申，如果要我回答這個圖的意義的話， 「陳椒華如果願意來民眾黨幫忙 ，我樂觀其成!」

對於發圖是否會影響黨主席選舉?蔡回說，這是她的事務，要為自己事務道歉，至於要送中評會，她則尊重每個人的決定。

另對於昨天台中新光三越氣爆事件，蔡壁如說，昨天中午12點多剛好路過，大家都忙著救災，她沒去打擾。第一時間先救災，再來是後續檢討釐清責任； 她認為台灣的公安要加強，因為業者這次裝修未申請，過去習以為常的工作，以後都要列為SOP。

蔡壁如強調「借屍還魂」圖是誤傳。（記者王榮祥攝）

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