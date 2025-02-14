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    不是「送」的？改稱傅崐萁小物由金主買單 鍾小平：一開始忘記了

    國民黨台北市議員鍾小平今澄清，美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，也有發票，且未報政治獻金。（記者蔡思培攝）

    國民黨台北市議員鍾小平今澄清，美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，也有發票，且未報政治獻金。（記者蔡思培攝）

    2025/02/14 14:22

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨籍台北市議員鍾小平日前稱，去年立委選前曾獲立法院國民黨團總召傅崐萁「送」一萬份競選小物修容組，爭議也燒到其他國民黨立委。民進黨團昨質疑，傅涉違反選罷法、國安法等，國民黨立委恐集體造假，呼籲檢調、監察院徹查。鍾小平今澄清，美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，也有發票，且未報政治獻金。

    鍾小平今天召開記者會解釋美甲盒爭議，當初的美甲盒套裝是由他的一位企業金主支付，共27萬元，且有發票。他也提到，美甲盒沒有在選舉期間發放，是後來在里鄰工作會報、地方服務、跑行程發放，與選舉、政治獻金無關。他也指，政治獻金都會整理出一定格式，這筆沒有報政治獻金，所以找比較久，一開始是忘記了。

    對於名嘴溫朗東針對此次提告，民進黨立委也希望監察院徹查。鍾小平說，若監察院詢問要由各委員說明，他只能說明個人情況。至於其他立委是否是透過贈送取得，鍾小平指要由個別立委說明、以及高檢署如何處理，他的情況較不同，只能說明自己的情況。

    國民黨台北市議員鍾小平出示美甲盒發票。（記者蔡思培攝）

    國民黨台北市議員鍾小平出示美甲盒發票。（記者蔡思培攝）

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