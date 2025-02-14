苗栗市民代聯合服務處揭牌 苗栗市長余文忠：國民黨提名者均全壘打

設在國民黨苗栗市黨部的苗栗市民代聯合服務處，由國民黨主席朱立倫（左5）、立委邱鎮軍（左4）等人主持揭牌儀式。（記者張勳騰攝）

2025/02/14 13:56

〔記者張勳騰／苗栗報導〕國民黨苗栗市黨部成立「苗栗市民代聯合服務處」，今（14）日由黨主席朱立倫、立委邱鎮軍、苗栗市黨部主委余文忠等人主持揭牌儀式，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰指出，盼聯合服務處成為地方民意匯集點；余文忠則期許，未來所有黨提名者，都揮出全壘打。

苗栗市民代聯合服務處設在苗栗市自治路苗栗縣黨部旁的苗栗市黨部，邱一峰表示，國民黨雖然財務拮据，但為民服務的心不變，成立苗栗市民代聯合服務處，希望將黨籍同志及地方民意匯集起來，也提供鄉親話家常場所，盼大家團結一致，讓苗栗市越來越好。

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朱立倫今天到苗栗縣黨部參加新春團拜，與邱鎮軍、前縣長劉政鴻、前立委徐志榮、苗栗市長余文忠、縣議員鄭碧玉、黃芳椿等人共同主持苗栗市民代聯合服務處揭牌成立，朱並未致詞，隨後進入市黨部參觀。

余文忠致詞時強調，任何想要選舉的同志，都可到苗栗縣黨部，也希望黨提名者都全壘打，大家一起努力，打出好成績。

設在國民黨苗栗市黨部的苗栗市民代聯合服務處，盼成為地方民意的匯集場所。（記者張勳騰攝）

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