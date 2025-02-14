回應美中近期互動多 賴清德：我們是棋手不是棋子

總統賴清德今日上午召開國安高層會議，會後並親自主持記者會。（記者羅沛德攝）

2025/02/14 13:04

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今日上午召開國安高層會議，會後並親自主持記者會。針對台海情勢，總統強調，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。 在回答媒體提問美中近期互動要如何應處時，他也呼籲國人要有信心，從全球角度，台灣現在整體國力不論是全球供應鏈體系或區域安全角色，台灣都是區域安全不可或缺一員，「我們是棋手不是棋子」。

賴清德強調，最近美日峰會等國際宣言中，都可以看到支持台海現狀穩定，反對片面破壞，是國際主流意見，符合全球核心利益，更重要是國際關注台灣人有無自我防衛意志，會不會團結對外，這是世界看到是否支持我們的關鍵。

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賴清德今在副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮等官員陪同下，就今年首次召開國安高層會議出席會後記者會。針對兩岸關係，他說，在區域及兩岸情勢上，台美關係、美中關係，以及台美中三方的互動，是全球矚目的焦點。作為國際民主社會以及區域負責任的成員，我們希望台美關係的發展持續提升，也可以和美中關係形成良性循環，而非此消彼長的零和賽局。

總統強調，面對中國，台灣永遠是負責任的一方，我們不卑不亢，堅韌沉穩，在兩岸關係上堅持一貫的立場：包括我們捍衛國家主權及守護民主自由生活方式的決心不變。我們維護台海和平穩定，願意和中國共同追求兩岸和平共榮的努力不變。我們秉持對等尊嚴，推動兩岸健康有序交流，以對話取代對抗、共同增進兩岸人民福祉的承諾不變。

在新的一年，賴清德也說明將優先推動以下三大工作：

第一，為展現保護國家的決心，將持續推動國防改革，並落實全社會防衛韌性，優先編列特別預算，讓國防預算達到GDP百分之3以上的目標。

第二，為防制中國統戰、滲透及認知作戰對國安的危害，將持續推動國安法制改革，擴大國家安全網建置，以增強社會抵抗力，並促進內部團結。

第三，為掌握全球供應鏈重組及經濟秩序重建的機會，將持續推動「立足台灣，布局全球」的經貿戰略，強化高科技保護，和友盟國家合力打造全球民主供應鏈。

總統說，他已經責成國安和行政團隊，在穩健的戰略目標下，確實依據上述所提出的各項政策及工作方向，儘速展開行動，拿出成果，同時更要隨時緊盯國際情勢的變化，掌握機先，具體回應國民的關注與期待。

賴清德表示，過去幾年台灣經歷了全球疫情，也面對美中貿易戰以及俄烏戰事帶來的全球政經挑戰，然而台灣之所以屹立不搖，並且經濟持續發展，國力持續擴大，在國際的能見度與支持更是前所未有，這是因為台灣的命運，從來不是取決於外在環境，而是台灣人不服輸的決心和團結，獨特的全球局勢，正為獨一無二的台灣人創造了新的戰略機會，帶來新的希望。

總統並強調，台灣基礎穩固，實力堅強。只要大家堅定信念，願意攜手同心，在亂局中站穩腳步，在變局中尋求制勝之道，台灣必定能再次通過時代考驗，相信沒有什麼困難是台灣沒有辦法克服的。

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