邱鎮軍酸罷免「都是按民進黨劇本做 」 曾玟學：把人民集體意志化約成私怨

苗栗縣議員曾玟學。（資料照）

2025/02/14 13:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全國各地公民團體發起罷免藍委行動，罷免苗栗第二選區立委邱鎮軍的領銜人傳出因壓力退出，最後客家文學大老李喬接手領銜，13日已向中選會遞送第一階段罷免提議連署書，邱鎮軍回應，這整個事件都是按照民進黨的劇本來做；對此苗栗縣議員曾玟學表示，這樣顛倒是非的說法，不僅是踐踏公民團體的努力、更是污辱李喬老師的決心，想把人民的集體意志化約成私怨，實在有失作為一位國會議員的格調。

曾玟學在臉書PO文表示，苗栗第一選區及第二選區的一階連署一波三折，過程中無時無刻承受著巨大的壓力，苗二選區的領銜人更是一度懸缺，但兩區的罷免案都到中選會完成送件了，非常感謝國寶級的客家文學巨擘—李喬老師，在這個關鍵的時候站出來，為了自己的家鄉、自己的國家，承擔苗二領銜人的重責大任。

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曾玟學指出，令人敬佩、卻也讓人不捨，他深知站在最前面的人，將面對多少扭曲的攻擊和抹黑，但李喬老師說「反抗就是愛：面對民主遭受威脅，台灣有難，我選擇站出來。這是身為台灣公民的一份責任，更是義務。」李喬老師為聯合大學名譽博士，曾獲得臺灣文學獎、首屆客家終身貢獻獎、行政院文化獎等，所著作的歷史小說《寒夜》，更改編為臺灣第一部客家語八點檔連續劇。

曾玟學續指，從發起連署到尋找領銜人，再到完成第一階段送件，這一路都是仰賴公民團體的自發性積極行動，但很遺憾，邱鎮軍委員先是嘲諷找不到苗二領銜人是因為這是不正確的事，也一直想扣協助代收的我輸不起的帽子，看到李喬老師領銜後，又說一切都是民進黨的劇本。

曾玟學直言，這樣顛倒是非的說法，不僅是踐踏公民團體的努力、更是污辱李喬老師的決心，想把人民的集體意志化約成私怨，實在有失作為一位國會議員的格調，苗栗兩個選區已從危險邊緣成為全國關注的焦點，接下來等進入二階後，請各位苗栗人不要因威脅與恐懼而退縮，一起為故鄉勇敢。

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