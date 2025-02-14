氣爆案發生王鴻薇砍消防預算挨批 綠：藍原提砍2億、現2.67億待解凍

民進黨團幹事長吳思瑤今天上午於黨團記者會表示，對於昨日台中新光三越百貨氣爆事件，他們無比難過也為傷者祝禱，也向第一線消防人員、醫護人員致上最高謝意與敬意，盼未來不要再發生類似災害事件。（記者李文馨攝）

2025/02/14 14:38

〔記者李文馨／台北報導〕台中新光三越百貨公司昨天發生嚴重氣爆，造成4死34傷悲劇，國民黨立委王鴻薇日前提案刪減1億元消防頭盔裝備預算一事再度引發討論。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14）日表示，王原先的提案遭到社會輿論抨擊後緊急撤案，但國民黨仍持續針對消防業務費，從原本提案凍結7成改為3成，即2.67億元，影響範圍廣大。

吳思瑤今天上午於黨團記者會首先表示，對於昨日台中新光三越百貨氣爆事件，他們無比難過也為傷者祝禱，也向第一線消防人員、醫護人員致上最高謝意與敬意，盼未來不要再發生類似災害事件。

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針對消防預算，吳思瑤表示，網傳王鴻薇刪減1億元，但實際上她提出2案、共刪減2億元，提案理由認為消防裝備是為戰爭做準備，因此刪減消防預算，該提案被揭露後，引發社會強烈批評、群情激憤，國民黨最終緊急撤回兩案，但如此惡意刪減預算的意圖不應被鼓勵。

吳思瑤指出，即使國民黨團緊急撤案，消防預算仍有相當高程度的凍結，藍委林思銘原先提案凍結7成消防業務費，後來在民意壓力下，國民黨改為凍結3成，金額達2.67億元。她強調，災害發生時，政府應全力支援第一線消防人員，民眾也應審視國會議員惡意刪減預算的行為，如果總預算案獲得解方，希望類似案件盡速解凍，勿再為難消防單位。

吳思瑤說明，消防署預算涵蓋所有設備採購、消防廳舍及房舍更新的費用，業務費則是各部會執行施政的基本經費，這2.67億元的解凍時程未定，將嚴重影響所有廳舍、房舍的更新及裝備精良的規劃。

針對民眾黨團總召黃國昌為王鴻薇緩頰，並指責宣傳刪預算消息的民眾是「蟑螂」，吳思瑤回應，黃國昌替王鴻薇說話並不意外，因為藍白陣營緊密合作，在表決大刪、大砍預算時行動一致。她重申，王原本提案刪減消防員頭盔預算2億元，遭到猛烈抨擊後才緊急撤案，而國民黨仍持續針對消防業務費，從原本提案凍結7成改為3成，即2.67億元，影響範圍廣大。

吳思瑤直言，昨日氣爆事件中，眾多消防人員奔波救援，令人心疼，國家應該成為消防員最堅強的後盾，黃國昌雖指責側翼帶風向，但刪減和凍結預算都是不爭的事實。她認為，黃國昌應該與國民黨一同向全民道歉，而不是在惡行被揭發後就指責他人是側翼，他們確實虧欠所有救災人員一個道歉。

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