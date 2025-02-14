批藍白將預算審查當兒戲讓全民受害 翁達瑞呼籲堅持「大罷免」

中央政府總預算案僵局未解，藍白堅持無法再進行協商，翁達瑞對此發文質疑，總預算案卡關原因是藍白立委把預算審查當兒戲，並批「沒人知道立法院三讀通過的預算案到底長什麼樣子，通過的預算數字也兜不攏」。（資料照）

2025/02/14 14:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央政府總預算案僵局未解，藍白堅持無法再進行協商，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文質疑，總預算案卡關原因是藍白立委把預算審查當兒戲，並批「沒人知道立法院三讀通過的預算案到底長什麼樣子，通過的預算數字也兜不攏」。他也質疑立法院長韓國瑜企圖讓行政院吞下錯誤百出的預算案，還要總統賴清德下令取消大罷免，翁達瑞為此提醒賴總統千萬不能上當，並強調預算卡關全民受害，不能輕易放水，要讓禍首的藍白立委受到懲罰，唯一的解方就是堅持「大罷免！」

翁達瑞在臉書發文指出，立法院已三讀通過今年度的中央政府總預算案，但法案卻還卡在立法院，未能送交行政院長副署，總統也無法簽字公布。他直言卡關原因是藍白立委合演了一場預算審查的爛戲，現在騎虎難下，正等待執政黨給下台階，並批「藍白立委把預算審查當兒戲，戲碼爛到打破世界的民主史」。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞表示，民主國家的國會運作，預算的審查等同法案的訂立，必須經過三讀才算完成。國會通過的法案攸關全民權益，不容有任何文字與數字的錯誤。由於國會議員不是神仙，法案審查總有出錯的時候，因此也會設計補救的途徑，像是美國就有「總統行使否決權，拒絕簽署有錯誤的法案」、「總統簽署有錯誤的法案，但國會另提修正案」、「總統還是簽署有錯誤的法案，但國會可提案廢除已經公布的法案」等方式。

翁達瑞解釋，這就是立法權的神聖性：法案的錯誤只能透過立法程序修正。就算只有一字之差，或只有一個數字不合，修正的過程也要經過三讀的程序。但這次我國立法院通過的中央政府總預算：「藍白立委共提了ㄨㄨ個議案（不詳），刪減ㄨㄨ億的預算（不詳），凍結ㄨㄨ億的預算（不詳），影響ㄨㄨ個行政部門的運作（不詳）」。他批評「簡單講，沒人知道立法院三讀通過的預算案到底長什麼樣子，因為表決內容不明，同一提案有多個版本，表決後的提案還有塗改，結果是通過的預算數字兜不攏」。

翁達瑞質疑，藍白立委合演這場預算審查的爛戲後，只能在議場歡呼三秒鐘，接著就要面對法案送不出門的惡果。藍白立委闖出來的禍可說無解，因為「若立法院把錯誤百出的預算案送交行政院，行政院長必然提出覆議」，「若藍白立委願意認錯，讓行政院的覆議通過，那預算案就要整個重審」，「若藍白立委拉不下臉，否決了行政院的覆議，錯誤百出的預算案根本無法執行」。

翁達瑞也指出，「更嚴重的是，當這本預算案送出立法院後，藍白立委瀆職濫權的行徑會被公諸於世，讓他們在選民面前顏面盡失。這是藍白立委不可承受的重」，並批評「演了一場爛戲的藍白立委不願面對後果，卻要民進黨給他們下台階」，他也質疑立法院長韓國瑜打的如意算盤，就是讓「行政院吞下錯誤百出的預算案，不提覆議，只用追加預算的方式修正藍白立委的錯誤。至於追加預算的內容，韓國瑜提議朝野協商。韓國瑜還有一個附帶條件：賴清德下令取消大罷免」。

對此翁達瑞也強調，「韓國瑜果然是江湖老千：賴總統要幫忙擦屁股，但衛生紙自備，事後還要再加送一杯啤酒。我要提醒賴總統千萬不能上當」！翁達瑞表示，若行政院不提覆議確定，韓國瑜一定翻臉不認帳。就算行政院能提出預算追加，藍白立委也不會放行，何況預算追加有嚴格的法律限制。

翁達瑞表示，賴總統放水的唯一理由是「以蒼生為念」，因為預算卡關全民受害。但翁達瑞質疑，「我要告訴賴總統，正因為全民受害才不能輕易放水，要讓禍首的藍白立委受到懲罰」，並強調「這場預算爛戲只有一個解方：大罷免！」

翁達瑞認為，在預算卡關的情況下，賴政府應盡可能維持中央部會的運作順暢，減少人民的不便。等大罷免結束後，再由改選的立委重審預算。因為藍白立委合演這場預算審查的爛戲，人民必然遭遇不便，這是不幸。反過來說，只要能將這群瀆職濫權的立委送進歷史的垃圾堆，人民忍受幾個月的不便也算值得。他在文末也呼籲「全民力挺大罷免，可以罷免的立委一個都不放過！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法