邱臣遠又要出國了！缺席竹市府棒球經典賽直播活動挨批無心市政

新竹市代理市長邱臣遠又要率團出國。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 13:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠又要出國了！市府發佈新聞稿稱邱臣遠18日到22日將率市府青年委員前往新加坡參訪交流，但與市府預定21日到23日要在站前廣場直播世界棒球經典賽資格賽的活動重疊，邱臣遠除缺席前2場轉播活動，球迷也感嘆新竹棒球場現在只能看雜草，對想看球賽的渴望已心碎。

市議員劉崇顯表示，高虹安與邱臣遠曾在去年議會答詢時承諾，新竹棒球場要力拼今年下半球季開打，但直到今年職棒賽程排出來後依舊看不到有新竹球場場次的影子，不僅公然跳票更無心改善頻繁出國，市民與球迷都不會接受這種行政效率。

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市府發佈新聞稿稱，邱臣遠18日將率市府訪團前往新加坡，就城市治理、青年交流、智慧交通、數位治理、宜居永續等五大面向展開為期5天的市政考察，並與新竹市青年發展中心「2025青年國際交流」參訪團拜會新加坡大學，深入了解新加坡城市建設與數位治理經驗。

不過，邱臣遠1月才出國前往帛琉，沒想到2月份又要出國，出國頻率之多也挨批無心市政，整天只想出國玩。

此外，世界棒球經典賽資格賽也將開打，但邱臣遠卻率團出訪，確定缺席經典賽資格賽前2場的轉播活動，市議員劉彥伶批，市府因去年世界12強棒球賽未轉播冠軍賽被罵翻，且蹭民間業者的轉播活動，如今為了轉播球賽而轉播，只是虛應了事，根本不是真正重視運動與球賽；再者，市立棒球場至今未改善，球迷想進球場看比賽的渴望再次落空，市府辦再多球賽的轉播活動都無法掩蓋其施政無能及無心市政的事實。

球迷感嘆新竹棒球場現在只能看雜草。（資料照，記者洪美秀攝）

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