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    首頁　>　政治

    藍營稱廖偉翔幫氣爆現場疏導交通 反批蔡其昌去大巨蛋看球賽

    國民黨智庫副執行長凌濤今日幫台中市立委廖偉翔辯解「協助現場交通疏導，全力支援救災」，並將矛頭指向民進黨台中市立委蔡其昌。（資料照）

    國民黨智庫副執行長凌濤今日幫台中市立委廖偉翔辯解「協助現場交通疏導，全力支援救災」，並將矛頭指向民進黨台中市立委蔡其昌。（資料照）

    2025/02/14 13:06

    〔記者施曉光／台北報導〕台中新光三越百貨昨日發生氣爆意外，國民黨台中市立委廖偉翔跑到現場開直播，被網友批評妨礙救災，推動罷免廖偉翔的公民團體也抨擊「幸災樂禍」，國民黨智庫副執行長凌濤今日幫廖辯解「協助現場交通疏導，全力支援救災」，並將矛頭指向民進黨台中市立委蔡其昌，在台中發生重大災難之際選擇跑去大巨蛋看球賽，質疑蔡其昌是否該被罷免100次？

    凌濤指出，廖偉翔昨天趕赴氣爆現場，回報災情狀況，並短暫直播提醒尚未獲知災情的用路人避開該路段，協助現場交通疏導，全力支援救災，綠營側翼與「青鳥」不思如何協助救災，反而拿悲劇當政治操作的子彈，瘋狂抨擊第一時間到場協助的廖偉翔，指控他作秀、蹭熱度，甚至藉此炒作罷免議題，硬拗他不適任立委，「如果照綠營側翼的標準，蔡其昌該被罷免100次！」

    凌濤表示，昨晚同為台中市立委的蔡其昌，在台中發生重大災難之際，卻選擇跑去大巨蛋看球賽，還與台南市長黃偉哲同框比讚，氣氛熱絡，宛如台中的災情與悲劇與他無關，「蔡其昌、廖偉翔同為台中立委：一位立委第一時間趕赴現場協助救災；另一位立委直奔大巨蛋，無視台中發生的重大事件」，並稱蔡其昌「怎麼還有臉謀求台中市長寶座？」

    他還說，災難當前，社會應該團結共渡難關，如果這時候還有人在搞政治，實在是泯滅人性，更是對死傷家屬的最大不敬！

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