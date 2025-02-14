總預算三讀後擬再協商 吳思瑤：藍白別在會議前急著唱衰

民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）表示，國民黨勿在會議開始前就急著唱衰，她盼這場協商不設前提，各黨開誠布公，若能達成共識，將是最理想的解方。（記者叢昌瑾攝）

2025/02/14 13:15

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天和立法院長韓國瑜會面，兩人達成共識，立院將對總預算召開協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14日）表示，國民黨勿在會議開始前就急著唱衰，她盼這場協商不設前提，各黨開誠布公，若能達成共識，將是最理想的解方；若無法達成共識，後續採取憲法救濟如覆議，也是行政院應盡的職責。

吳思瑤今天上午於黨團記者會表示，韓國瑜在院際協商後表示願意進行朝野協商，為解決僵局，民進黨團立即採取行動，在昨天正式發函，把握機會再對話，能談、願意談都是好事，能否解決都要努力，這是總統召開院際協商後的期待，也是各院共識。

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吳思瑤指出，聽聞立法院原定今天送出總預算審查報告，三讀通過議案要有轉圜空間，儘管法制面存在巨大困難，但總預算送出前後的每個階段、每種方式，執政團隊都會持續努力，這是團隊共識，期待韓國瑜收到協商要求後能儘速安排朝野協商。

她說，昨天中午卓榮泰與韓國瑜會面進行進一步協商，這也是雙方共識，希望各黨團能正面看待並積極參與總預算協商，無論總預算送出前後，僵局都必須打開，針對各種可能性，執政黨會持續努力。期待這場協商不設前提，各黨開誠布公，若能達成共識，將是最理想的解方；若無法達成共識，後續採取憲法救濟如覆議，也是行政院應盡的職責。

媒體詢問，國民黨表示未收到通知，總預算不是黨團幹部說了算。對此，吳思瑤回應，不要在會議開始前就急著唱衰，民進黨團已發出公文，相信韓國瑜會信守承諾，依照兩院會後共識即刻發出朝野通知，請國民黨立委稍安勿躁，黨團代表就是各委員意見的代表，朝野協商是重要方向。

她強調，相信國民黨團首席書記長王鴻薇與總召傅崐萁有能力代表國民黨立委意見，總預算是民間發動罷免的原因，如果要避免，就應共同解決這個問題，身為政治工作者不應推卸責任，朝野協商一向是立法院最佳討論場域，無須急著下定論。

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