鄭正鈐稱為竹市爭取293億 劉崇顯批先騙再說、根本未生效

新竹市議員劉崇顯批立委鄭正鈐急了，怕被罷免掛看板騙市民。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 12:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市發動罷免藍委鄭正鈐與涉貪停職市長高虹安的雙罷免已進行第一階段連署審查階段，預計月底會公佈審查結果，而鄭正鈐年前在各大路口懸掛大型看板，稱他為竹市爭取293億元經費，但遭市議員劉崇顯打臉說，鄭正鈐掛的看板根本是先騙再說，因為藍白兩黨強行通過的財劃法，還立法院程序還未完成，也未送交行政院確認，更未送交總統公佈，根本未生效。

劉崇顯說，去年12月20日，立法院在朝野沒有共識下，藍白兩黨強行三讀通過《財政收支劃分法》。無視全國性政策中對國防、社福、建設規劃，硬生生分食中央財源來給藍白立委當地方業績，這些立委自然也包含鄭正鈐，他沾沾自喜到處懸掛「爭取293 億建設新竹市」看板，誤導新竹市民以為他有什麼天大的功勞。

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他說，事實上，《財政收支劃分法》雖三讀通過，但送出立法院的程序尚未完成，也尚未送交行政院確認，更尚未送交總統公布，這代表新法根本沒有生效。也就是說，鄭正鈐聲稱「新竹市增加 293億預算」目前還是未知數，今年度新竹市府的預算也沒有這293億，更遑論有因為修法而建設了新竹，但鄭正鈐卻為了搏版面刷存在感，利用「資訊不對等」來欺騙新竹市民。

他也分析，就算真的為新竹市爭取到293億元，這件事真的是百利而無一害嗎？全國的總預算如同一塊固定的大餅，地方政府從裡頭多拿了多少，勢必就有其他全國性預算需要減少。照顧弱勢的社會福利變少？讓弱勢族群更辛苦？還是建設支出減少？台灣大型建設更加停滯？亦或國防經費刪減，使國家安全門戶大開？

他說，上述隱憂就像未爆彈，隨時可能造成台灣安穩現狀的動盪，這代表若要檢討中央與地方政府的財源分配，不能僅靠修正財劃法，更要討論「事權分配」，哪些中央權責的政務因應地方財源增加而需要下放？而地方政府是否也有健全的財政與人力去執行更多政務？

他認為，鄭正鈐或許是急了？毫無主見只會當傅崐萁的投票部隊，讓自己深陷罷免危機而感到焦慮，才需要出此「廣告不實」的下策，未來待罷免第二階段連署正式公告，讓市民一起淘汰短視近利，無視國家整體發展，先騙再說的不適任立委。

新竹市議員劉崇顯批評，財劃法竹市多293億根本未生效，立委鄭正鈐急了，怕被罷免掛看板騙市民。（照片取自劉崇顯臉書）

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