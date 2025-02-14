提財劃法、普發1萬元，朱立倫：那蔡英文、蘇貞昌是錯的？（記者張勳騰攝）

2025/02/14 13:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕國民黨主席朱立倫今天上午參加國民黨苗栗縣黨部新春團拜暨苗栗市民代聯合服務處揭牌儀式，除提到近期的大罷免藍委議題，也談到地方財劃法修正和近期引起討論的超徵稅收是否普發1萬現金，朱立倫也拿前總統蔡英文時期蘇貞昌內閣普發6000元現金反批「那蔡英文、蘇貞昌是錯的」。

朱立倫說，財劃法修正讓苗栗縣一年增加139億，而民進黨全面反對。朱立倫說，錢為地方上繳，去年超徵5283億為歷史新高，財劃法不過把該給地方的爭取回來，讓地方政府好做事，他也說「這樣就要罷免，奇怪了」。

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朱也談到今年通過的總預算2兆9千多億，增加了800億，但（民進黨）政府說沒油可以開車、辦公室需要關起來。朱強調，通過的預算可以先做，民進黨政府若覺得不夠可以提追加減，但（民進黨）說不能提追加減，立法院一定要全部都通過。

朱立倫說，國民黨新會期會提民生法案如AI基本法；能源政策部分台灣不能缺電，要有獨立的監督委員會，台灣要由非核家園轉為非碳家園。

至於近來引起討論的稅收超徵議題，朱先反問說是否該拿部分的錢還稅於民、普發現金，台下一片讚聲說「要」後，朱立倫持續提到，民進黨立委說這是民粹、錯誤，但蔡政府時期曾超收4000多億普發6000元，那蔡英文、蘇貞昌是錯的？

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