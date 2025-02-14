陸委會指違反「小兩會」拒絕上海賞燈團 蔣萬安：盼清楚對外說明

蔣萬安今天上午出席「三十華年，鳳凰涅槃—『一起』慶重生」活動，會前受訪被問起上海團參加燈節受阻一事。（記者田裕華攝）

2025/02/14 11:59

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市政府申請上海官員來台參加台北燈節，第一團及第二團相繼被駁回，北市府再度申請邀上海市文旅局副局長金雷等11人參加燈節閉幕式，又遭陸委會封殺。台北市長蔣萬安今表示，上海團參加燈節已多年，且無踩線行程，陸委會卻以有踩線行程違反「小兩會」協商原則駁回，盼陸委會清楚對外說明。

蔣萬安今天上午出席「三十華年，鳳凰涅槃—『一起』慶重生」活動，會前受訪被問起上海團參加燈節受阻一事。他表示上海團參加台北燈節已行之多年，希望這樣的文化交流持續不中斷，讓雙城具體成果落實。他也指，此次申請的上海團當中，有不含踩線團的行程，陸委會卻以有踩線行程違反「小兩會」協商原則駁回，希望陸委會清楚對外說明，他也強調兩岸關係越困難，越需要溝通交流。

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另外，陸委會發言人梁文傑昨指北市府將兩個上海團併成一團提出申請，市府沒有必要敲鑼打鼓，難道申請就一定要核准。不過北市府發言人殷瑋反批「這是鑼鼓喧天的答非所問」，當初市府是請教否定任何團的理由，陸委會指要回歸「小兩會」，但過去10年上海參加燈節與「小兩會」機制有何關係，他不解行之有年的慣例說斷就斷，應該有清楚解釋。

殷瑋也提到，賴總統常希望兩岸間健康永續交流，「在台北辦的燈會哪裡不健康？」應該要有清楚說明。若北市府接受媒體詢問並中肯回答是敲鑼打鼓，那中央的回答不就是敲鑼打鼓，且鼓至少要打在鼓點上，才是大家希望看到負責任中央政府對於兩岸交流作出貢獻。

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