傅崐萁供藍委競選小物 溫朗東告發涉行賄、反滲透法

名嘴溫朗東（左）今日與律師詹晉鑑（右）赴台北地檢署告發立法院國民黨團總召傅崐萁涉違反商業會計法、反滲透法、及刑法投票行賄等罪嫌。（記者王定傳攝）

2025/02/14 11:35

〔記者王定傳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，負責供貨的是「戰天下」公司，國民黨籍台北市議員鍾小平則自稱，去年立委選前曾獲傅崐萁贈送1萬份競選小物修容組；名嘴溫朗東今日與律師詹晉鑑赴台北地檢署告發傅崐萁涉違反商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

民進黨團昨質疑，傅崐萁與中國的關係非常良好，懷疑好幾萬份的「政治修容組」，可能是來自中國資金涉違反選罷法，且若國民黨立委在政治獻金申報時，將「送的」偽造成「買的」，恐集體造假，呼籲檢調、監察院等單位徹查。

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溫朗東今與詹晉鑑赴北檢告發傅崐萁；溫朗東指出，傅崐萁不可能只送鍾小平，這可能是我國史上最大規模的政治獻金登載不實事件，他並懷疑，傅崐萁可能涉透過發送競選小物來取得立院總召一職。

溫朗東質疑，本案曝光後，「戰天下」並未說明大量競選小物，是否從中國進口？若從中國進口，是否為中共無償提供？但這都可從「戰天下」公司與國外購買證明、資金匯款紀錄進行回溯。

溫朗東指出，部分藍營立委若有收到傅崐萁的競選小物並發放，卻未申報政治獻金，可能涉偽造文書罪嫌，若是將「送的」偽造成「買的」，除涉偽造文書外，也可能涉違反商業會計法。

溫朗東並指，若傅的競選小物是中共所提供，讓傅在立法院收買人心，恐涉反滲透法；另外若傅透過發放大量競選小物以取得總召一職，亦可能涉及投票行賄等罪嫌；但傅崐萁辦公室只表示一切依法，既然如此他也只好「依法告發」，希望檢調查明真相。

溫朗東並委由詹晉鑑撰寫告發狀指出，傅與「戰天下」公司負責人蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，而受境外敵對勢力滲透來源中國的資助，從事立委選舉相關活動，另發放競選小物給藍營立委，以便取得總召一職，涉商業會計法、反滲透法、及刑法投票行賄等罪嫌。

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