「以戰止戰」放一邊 國民黨改拋「民主AA制」：民進黨付罷免經費

各地大罷免如火如荼進行中，先前揚言不畏懼，還要「以戰止戰」的國民黨，今天在官方臉書上質疑大罷免將動支行政院第二預備金12億3000萬元，該黨主張啟動所謂「民主AA制」，「請柯建銘與民進黨自己的罷免自己出」！（截圖自國民黨臉書）

2025/02/14 11:17

〔記者施曉光／台北報導〕各地大罷免如火如荼進行中，先前揚言不畏懼，還要「以戰止戰」的國民黨，今天在官方臉書上質疑大罷免將動支行政院第二預備金12億3000萬元，該黨主張啟動所謂「民主AA制」，「請柯建銘與民進黨自己的罷免自己出」！

國民黨表示，近期民進黨為大罷免預熱，立法院民進黨團總召柯建銘更直接宣告要發動大罷免，然而罷免動輒勞民傷財，中選會並不是為了全方面罷免設立，自然沒有這麼大一筆罷免經費，而且中選會沒有編列任何罷免預算，只有100萬元預備金，不足以應付如此大規模的罷免，勢必要動用應付緊急性支出的行政院第二預備金，但這筆預算本應作為救災與緊急支出，因此根本就是動用人民救命錢於政治鬥爭，恐怕會大幅降低災害應變能力。

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國民黨並指出，若以2024年基隆市長罷免案耗費近3000萬公帑為標準計算，民進黨若要罷免41位國民黨立委，將燒掉12億3000萬元，但有超過6成人民反對製造無謂仇恨的全面大罷免，該黨建議柯建銘與其拿人民的救命錢來搞政治鬥爭，乾脆「自己的大罷免自己出」。

國民黨還表示，2021年至2023年超徵稅收達1兆3424億元，還債僅3000多億元，財政部未提出具體減債計畫，賴政府更對還稅於民提議躲躲閃閃，不妥善利用稅收超徵資金，不優先還債，難道是要拿來支應罷免與政治操作？「拿人民的救命錢當作政黨鬥爭的籌碼，無疑是在透支國家的未來。人民的血汗錢可不是民進黨的提款機，請柯建銘與民進黨自己的罷免自己出，#民主AA制，啟動！」

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