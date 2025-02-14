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    總預算三讀後再協商？黃國昌：無相關規定和前例、將請立院說明

    民眾黨立委黃國昌（左二）質疑，總預算已三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關規定，更沒有這樣的前例」，民眾黨團會發函給院方，請院方提出說明要如何協商。 （記者羅沛德攝）

    民眾黨立委黃國昌（左二）質疑，總預算已三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關規定，更沒有這樣的前例」，民眾黨團會發函給院方，請院方提出說明要如何協商。 （記者羅沛德攝）

    2025/02/14 11:20

    〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜昨天會面，韓擬於下週針對總預算召開朝野協商。民眾黨團總召黃國昌質疑，總預算已經三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關規定，更沒有這樣的前例」；因此，民眾黨團會發函給院方，請院方提出說明要如何協商。

    黃國昌表示，在看到立法院新聞稿以前，民眾黨團毫無所悉、非常驚訝。依照「立法院職權行使法」相關規定，目前114年度中央政府總預算已經三讀通過，「沒有針對已經三讀通過的總預算再啟協商的相關規定，更沒有這樣的前例」。

    黃國昌表示，在我國民主的憲政體制下，一個已經三讀通過的總預算，到底要怎麼協商？要協商什麼？民眾黨團非常困惑、無法理解。因此，針對立法院新聞稿指出要協商，民眾黨團會正式發函給院方，請求院方釋疑，依照「立法院職權行使法」，什麼樣的規定、透過什麼樣的程序去啟動總預算的協商。

    黃國昌表示，一個三讀通過審議完畢的總預算案，到底要怎麼協商，在現行法制下，它的定位到底是什麼？民眾黨團請求院方可以提出進一步說明，確保台灣民主法治和維護國會尊嚴。

    對於韓國瑜希望行政院不要對總預算提覆議，盼以追加減預算的方式來處理，但卓榮泰昨天表示，提出追加預算是行政院的權利，但若行政、立法兩院無法事先達成共識，日後行政院提出追加預算案，也無助改變窒礙難行的現狀。黃國昌表示，卓榮泰他說對一件事情，提出追加預算是行政院權利，政院提出的追加預算，立法院本來就要依法審議，但問題是，審議會不會通過，要看政院提出追加的用途和目的。

    不過，黃國昌表示，卓榮泰對於韓國瑜提出來的善意，好像也沒有領情，那是卓自己的選擇，他沒有其他評論。但是他要提醒卓榮泰，三讀通過的預算超過2兆9千億，是史上最高的預算，手上有2兆9千億不知道怎麼施政，還在哭天搶地，一天到晚散播假訊息和圖卡抹黑、攻擊在野黨，這樣的行政院長無能至極，卓榮泰自己應該知所進退。

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